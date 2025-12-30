Un problema eléctrico en Eurotúnel, el túnel bajo el Canal de la Mancha, causa estragos en la red ferroviaria

"Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje a otra fecha", advierte la compañía

Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, ha advertido de "retrasos importantes y cancelaciones de última hora" a causa de un problema eléctrico en Eurotúnel, el túnel bajo el Canal de la Mancha, por lo que recomienda a los viajeros retrasar sus desplazamientos para otra fecha. La situación a solo un día de despedir el año, ha causado un auténtico caos en el transporte, con importantes atascos en los puntos afectados.

Debido a un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Túnel del Canal de la Mancha y a una posterior avería del tren Le Shuttle, servicio de transporte de vehículos, "es probable que nuestros trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora", ha avisado el operador ferroviario en su web.

Eurostar recomienda posponer las fechas de viaje debido al incidente

"Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje a otra fecha", ha advertido la compañía de trenes de alta velocidad, que recomienda no acudir a la estación a menos que ya se cuente con un billete.

A este respecto, National Rail se hace eco en su página web de los problemas del servicio de Eurostar entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte a raíz de un problema en el suministro eléctrico en la infraestructura.

"Por favor, no acudan a la estación a menos que ya tengan un billete. Los trenes que pueden circular están sujetos a retrasos importantes y cancelaciones de última hora", avisa.

Colapso por el problema en la red Eurostar

El incidente esta provocando gravísimos atascos y el colapso en el transporte, con múltiples afectaciones. Los trenes Eurostar que salen de Londres prestan también servicio en conexión con otras grandes capitales europeas, desde Bruselas, Ámsterdam o París, con su servicio Eurodisney.

Desde las redes sociales, múltiples usuarios han compartido imágenes de la situación.