El hospital también tenía un regalo para la familia: el mismo árbol bajo el que nació Jaxson fue dado a la familia como recuerdo.

Karina Largo acabó dando a luz debajo de un árbol de Navidad en el hospital. Aunque parezca mentira y se haya convertido en viral, no era su sueño sino su destino. Ella hubiera preferido "tener a su bebé rodeada de médicos y enfermeras ayudándote". La historia la ha contado la cadena 'KSL'.

Ella confirma que su sueño era otro: “Sí, quería tenerlo en una habitación”, confiesa Karina Largo, ahora foco de los medios. Pero la realidad es que, a veces, el bebé simplemente no espera. Ahora Karina recuerda con una sonrisa el parto de su bebé, que sí que eligió el lugar más idóneo para nacer en Navidad. “Rompí aguas cerca de Center Street y McDonald’s. Sentí que necesitaba empujar, y mi esposo me decía que aguantara". "Lo intenté", pero le dije: ‘No puedo, tengo que empujar ya’”.

"Los bebés nacen cuando quieren"

Ambos llegaron al Hospital Comunitario de Orem, en Utah, un par de días antes de Navidad. Incluso llegar a la puerta fue un reto para ellos. Y sí, al final el bebé nació en la entrada del hospital, junto al árbol... de Navidad.

Como destaca Jessica Foutz, enfermera de partos del hospital. “Los bebés vienen cuando quieren”.

Ella y su compañera enfermera Corrina Bacon vieron a Largo por primera vez después de que una persona en la ventana del vestíbulo la viera. "Levantó la vista y vio que alguien entraba por la puerta y dijo: 'Creo que necesito ir a buscarles una silla de ruedas'", dijo Bacon. "Cuando salió corriendo a buscar la silla de ruedas, nos asomamos por la ventana y vimos que estaba bastante incómoda".

La madre sólo quería ya tumbarse para tener el bebé. Tres minutos después de cruzar la puerta, el bebé Jaxson llegó al mundo, allí mismo, en el suelo del vestíbulo. “Fue el mejor regalo. Un nacimiento sencillo”, dijo su madre.

El hospital regaló el árbol de Navidad a la familia como recuerdo

El segundo nombre de Jaxson es Ayani, que en navajo significa “búfalo”. Su familia dice que es apropiado, ya que llegó al mundo rápido y fuerte. Claro que no llegar al hospital no es del todo inusual en un lugar como este.

“Ni siquiera me di cuenta de que estaba debajo del árbol hasta que miré hacia arriba y pensé: ‘¡Ay! ¡Las ramas!’”, dijo Largo, recordando esos momentos después de dar a luz. “Definitivamente fue un regalo inesperado, y me encantó”, dijo Largo.

Un regalo también para el hermano y la hermana de Jaxson. El hospital también tenía un regalo para la familia: el mismo árbol bajo el que nació Jaxson, que cargaron en la parte trasera de una camioneta y se llevaron a casa. "No quería que llegara en Navidad, pero Dios sabe cuándo es el momento", dijo Largo. "Sabía que necesitaba este regalo ahora mismo".