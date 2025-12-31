Politólogo, tras el ataque con drones de Estados Unidos a un puerto en Venezuela: ''Va a ir a más''

Jasiel París, politólogo, explica detalladamente el conflicto en 'El programa de Ana Rosa'

Donald Trump confirma un ataque de EEUU a un puerto en Venezuela: "Tienen una gran planta" desde donde salen las narcolanchas

La CIA de Estados Unidos atacó la pasada semana una instalación portuaria en Venezuela con drones. Se trata de la primera operación militar sobre suelo venezolano, algo que Trump había amenazado con hacer anteriormente.

Para conocer más a fondo lo sucedido, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con Jasiel París, politólogo, que explica detalladamente por qué esta operación marca un punto de inflexión en este conflicto.

''Hasta ahora había una serie de fases del despliegue militar lanza del sur que consistían en los ataques a embarcaciones que eran presuntas narco lanchas en aguas internacionales. Donald Trump había autorizado a los servicios de inteligencia a lanzar este tipo de ataques y también había autorizado al ejército a lanzar este tipo de ataques'', comienza explicando.

Pero hace hincapié en lo que todavía no había ocurrido: ''Lo que no había autorizado hasta ahora y no había ocurrido hasta ahora es un ataque terrestre, es decir, en el territorio nacional soberano de otro estado, en este caso Venezuela. Trump ha anunciado que el ataque ha sido llevado por el servicio secreto por los servicios de inteligencia, en este caso no directamente por el ejército''.

Por otro lado, explica en qué consistió el ataque: ''Sería un ataque con drones a una instalación dentro del territorio venezolano que habría golpeado supuestamente un muelle. Habría atacado una instalación desde la cual se desplegaban las narco lanchas a todo el espacio marítimo del Caribe e incluso el Pacífico oriental''.

Además, añade que hay diferentes versiones de lo ocurrido: ''Es una operación no confirmada. Trump la ha confirmado, pero los propios servicios de inteligencia no han hablado de ello, no han desclasificado nada sobre ello y por supuesto, el atacado, Venezuela tampoco ha dicho nada. No ha reconocido esta operación porque reconocer que esta operación ha existido y ha tenido lugar no es solamente una humillación al Ejército Nacional venezolano, sino que también es una declaración de guerra, implica que otro país ha atacado tu soberanía y que tu país tendría que responder militarmente, cosa que seguramente a Venezuela no le interesa hacer''.

''Parece que va a ir a más. Desde Estados Unidos está anunciando la campaña de la lucha contra el narcotráfico, no solo en Venezuela, sino también en Colombia y quizás en más partes de América Latina, va a ser como la guerra contra El Qaeda. Recordemos la pasada década de intervenciones en Pakistán, en Nigeria hace unos días, la famosa guerra también de Irak y Afganistán en sus días, va a dar que hablar'', explica el politólogo.