Jasiel París, analista internacional, explica lo que hay detrás de la detención de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, en prisión | La advertencia de Donald Trump a Delcy Rodríguez: "Pagará un precio mayor que Maduro si no hace lo correcto"

Días después de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, 'La mirada crítica' ha conectado en directo con Jasiel París Álvarez, analista internacional, para conocer por qué el presidente Trump, tras la intervención en Venezuela, ha mencionado a Cuba, Colombia y Groenlandia.

Jasiel París afirma que la intervención del presidente de Estados Unidos no tiene nada que ver con una cuestión ideológica: ''Aquí estamos haciendo muchas veces una lectura ideológica sobre el derrocamiento de Maduro y hablamos, pues de la caída de una dictadura, las esperanzas de que venga una transición democrática, libertades, pero realmente esta operación no tiene mucho que ver con eso, no tiene mucho que ver con la lucha contra el comunismo o contra Cuba. No tiene nada de ideológico, no tiene nada de libertades. Es más bien una cuestión geopolítica que viene Trump anunciando desde su reciente publicación de su nueva estrategia de seguridad nacional''.

El experto da las claves de lo ocurrido: ''El control del hemisferio occidental ¿Qué es el hemisferio occidental? Pues básicamente todo el continente entero de las Américas. Estados Unidos planteó, y por eso ganó Trump, en parte, retirarse de conflictos internacionales en Oriente Medio, en África, en Asia y centrarse en el control de su región inmediata. Y lleva lanzando pistas de esto desde el principio de su segunda administración''.

''Ha hablado de la cuestión de Groenlandia, de recuperarla, de obtenerla de alguna forma de la actual soberanía danesa a una soberanía estadounidense. También mencionó en su momento recuperar el Canal de Panamá, mencionó también que Canadá pasase a ser un nuevo Estado de Estados Unidos y también la posibilidad de intervenciones militares no solo en Venezuela, sino también en México, y ahora se está mencionando de nuevo, pues Cuba y hay también quien habla, pues de la Colombia de Petro y de otros países'', añade.

Explica que el movimiento de Trump tiene mucho que ver con la doctrina Monroe: ''Ahora está reeditada por Donald Trump, con el objetivo de que Estados Unidos pueda garantizar la necesidad que tiene imperiosa de suministros energéticos, por ejemplo, de petróleo, por ejemplo, de oro. Entonces, ni es esta una cuestión que se debe leer en clave ideológica, ni es tampoco una cuestión, a mi entender, que se deba leer en clave de lo que está diciendo Donald Trump (...) A mi entender es una excusa para la necesidad de Estados Unidos de obtener petróleo, oro y el control de toda la región americana''.