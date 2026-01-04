Los cargos que afronta Nicolás Maduro conllevan penas potencialmente muy elevadas, especialmente los relacionados con narcoterrorismo

Nueva YorkTras su detención, Nicolás Maduro deberá responder ante la justicia estadounidense por varios delitos graves, entre ellos conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión ilegal de armas. Las autoridades consideran que, aunque el caso es complejo, existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

Según fuentes judiciales, los indicios más sólidos proceden de las declaraciones de antiguos dirigentes bolivarianos detenidos en Estados Unidos, que actúan como testigos protegidos. A estas confesiones se suman comunicaciones interceptadas con la guerrilla de las FARC, el uso de infraestructuras del Estado venezolano para vuelos vinculados al narcotráfico y operaciones de blanqueo de dinero a través de empresas pantalla en paraísos fiscales.

Maduro, a la espera de comparecer ante el juez

El proceso judicial se llevará a cabo en Nueva York. Será el próximo lunes 5 de enero cuando, previsiblemente, Maduro comparecerá ante un juez para la lectura formal de los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, donde el caso permanece abierto desde 2020.

Tras esa comparecencia, quedará detenido a la espera de juicio. Expertos legales advierten de que el proceso podría prolongarse durante meses, debido a la complejidad del caso y a la necesidad de seleccionar un jurado.

Los cargos que afronta Nicolás Maduro conllevan penas potencialmente muy elevadas, especialmente los relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas automáticas, que, combinados con el tráfico de drogas, pueden derivar en largas condenas de prisión.

Mientras tanto, en Washington se ha abierto un intenso debate político y jurídico sobre la legalidad de la operación que condujo a su captura y sobre la estrategia que seguirá la administración de Donald Trump respecto a Venezuela a partir de ahora.

Nueva acusación por narcoterrorismo contra Maduro

Además, en las últimas horas un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York ha hecho pública una nueva acusación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que amplía la presentada en 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

La nueva acusación, conocida como "imputación sustitutiva", es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro que agrega nuevos cargos y nuevos imputados -incluyendo por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos-. Así, se elevan a seis el número de acusados y se mantiene imputado al ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, ya acusado en 2020.

Asimismo, según el documento judicial revelado, los cargos incluyen cuatro imputaciones distintas relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos, las mismas que figuraban en la acusación original de 2020.

Maduro había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la agencia antidrogas DEA. Con esas acusaciones aún pendientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó en septiembre de 2025 como un "fugitivo de la justicia estadounidense".

Según la acusación desellada ahora, Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos, que lucen soles en sus insignias. Bajo su liderazgo, sostiene el escrito, la organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino también "inundar" Estados Unidos de cocaína y "utilizar la droga como un arma" contra ese país.