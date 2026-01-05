El chándal es de una conocida marca americana y cuesta 220 euros

El pasado sábado 3 de enero, Nicolás Maduro era capturado en Venezuela por parte de Estados Unidos. Su detención dejó una imagen que ha dado mucho que hablar, aparecía a bordo del avión con los ojos cubiertos, las orejas tapadas, sujetando una botella de agua, pero hay un detalle que ha llamado mucho la atención y que ha desatado la locura: el mandatario vestía un chándal con el que ha querido hacerse mucha gente.

El chándal gris con el que Maduro aparece en la fotografía se ha hecho viral y se ha convertido en el regalo que muchos han pedido a los Reyes Magos, y es que ha pasado de ser un artículo normal a ser lo más deseado para muchos, convirtiéndose en superventas y quedándose sin stock .

El conjunto de la marca americana Nike tiene un precio de 220 euros, 100 euros el pantalón y 120 la sudadera. Además, las reventas e imitaciones están a la orden del día después de convertirse en tendencia. Pero no solo eso, la marca se ha ahorrado 100 millones de euros en publicidad gracias a la fotografía.

Por otro lado, los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' han querido aportar más información sobre el chándal más buscado y el presentador da un sorprendente y llamativo dato al respecto: ''Dicen que se lo pusieron los yankees porque él iba lleno de sangre al parecer''.