La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas en cuanto a la economía se refiere, pero ¿cómo puede afectar a España? Según el informe de la Oficina de Información Diplomática, España se ha consolidado como cuarto cliente mundial de Venezuela absorbiendo el 10% de sus exportaciones totales.

Para conocer más a fondo cómo puede afectar a nuestro país la detención de Maduro, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con Eduardo Bolinches, economista, que da las claves de los posibles escenarios que podría vivir España en cuanto a la economía se refiere.

Eduardo Bolinches explica en qué puede afectar: ''En principio todo está abierto a las decisiones de Estados Unidos, o dicho de otra forma, las decisiones del esquizofrénico Donald Trump. Por lo tanto, todos los frentes están abiertos. Pero todo radica en un único producto, petróleo. El petróleo implica todo''.

''Entonces este es el principal problema, ese petróleo que nos puede generar problemas de inflación. Pero habida cuenta de lo que estamos viviendo en los mercados internacionales, el petróleo ha empezado a bajar, ha bajado un 1,5 % y luego ahora está en fase de recuperación y las petroleras están subiendo, la española, la de mayor interés en Venezuela, Repsol, subiendo prácticamente un 2%. Así que tranquilidad absoluta'', el economista llama a la calma.

Además, afirma que no va a afectar: '' Si Donald Trump decide que no se exporta nada, para España es como cambiar de gasolinera a la hora de llenar el depósito, no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Eso sí, con un barril estable en 60 dólares como nos encontramos ahora mismo. Nada tiene que ver lo que ocurrió con Ucrania, que el barril se fue inmediatamente a 110 dólares y la gasolina rozó los dos euros, no, ahora no, ahora estamos ahí en 60 dólares, la gasolina en 140 y lo lógico es que se mantenga estable''.