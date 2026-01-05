Irene Mejías periodista venezolana da todas las claves en 'El programa de Ana Rosa'

Analista internacional, tras los últimos movimientos de Trump: ''Es una excusa para obtener petróleo, oro y el control de la región americana''

Tras la detención de Nicolás Maduro, Venezuela se ha visto envuelta en caos, escasez de agua, fronteras cerradas y supermercados arrasados, son algunas de las consecuencias que está sufriendo el país. Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo desde Caracas, Venezuela, con Irene Mejías, periodista que explica detalladamente todo lo que está ocurriendo.

Irene Mejías explica cómo están viviendo en Venezuela la situación: ''Hay muchísima incertidumbre, es lo que se siente desde Caracas. De hecho, desde el mismo momento de los bombardeos a las 2:00h de la mañana de ese sábado, las personas todavía no procesan bien qué es lo que está pasando, todo lo que ha pasado durante las siguientes horas''.

''En este momento, este lunes 5 de enero es un día que también marca el inicio del año legislativo en el país, tradicionalmente el 5 de enero siempre inicia nuevamente la Asamblea Nacional y este año es una Asamblea Nacional en la que, además del chavismo, como hemos estado acostumbrados durante los últimos 5 años, entran diversos factores de una oposición que algunos han calificado como vendida o que se ha aliado con ciertos aspectos del régimen'', añade la periodista.

Además, explica cómo están las calles del país: ''La situación ha sido de tensa calma, muchísima gente se ha mantenido dentro de sus hogares precisamente por ese miedo a los llamados colectivos parapoliciales que ha armado el régimen de Nicolás Maduro e incluso el régimen del propio Hugo Chávez a lo largo de los años. Ellos son prácticamente los únicos que se encuentran en las calles a sus anchas, el resto de la población se ha mantenido en sus casas y únicamente ha salido a realizar estas compras en abastecimiento en supermercados para tener ciertos alimentos o ciertos enseres que pudiesen ser necesarios en los próximos días, dependiendo de cómo vaya esta situación''.