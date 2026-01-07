El deseo de Ana Rosa Quintana para este 2026: "Espero que vayamos a una Venezuela libre"

Nuria Morán 07 ENE 2026 - 10:48h.

'El Programa de Ana Rosa' ha pablado en directo con Pedro Rojas, expreso político venezolano

Ana Rosa Quintana, tras la caída de Maduro: "El 2026 puede ser el año del fin de la política del chándal"

Compartir







La caída de Nicolás Maduro en Venezuela acapara todas las páginas de actualidad desde que Estados Unidos capturase el dictador y a su mujer.

Ana Rosa Quintana, que ha seguido muy de cerca este tema, ha entrevistado en directo a Pedro Rojas, expreso político venezolano, que nos ha contado cómo están viviendo los primeros días sin Nicolás Maduro al frente del país.

Pedro Rojas, expreso político venezolano: "Ha comenzado la primera etapa de la transición"

"Quien piense que Nicolás Maduro es un hombre tonto y que no sabe lo que está haciendo, están muy confundidos", ha arrancado este hombre que le gritó al dictador "¡Pagarás por tus crímenes!".

Sobre la decisión de Donald Trump de dejar a Delcy Rodríguez al frente del gobierno de transición, Rojas nos ha explicado: "La realidad es que no solo la líder del país, María Corina Machado, no está dentro del país; tampoco lo estamos la mayoría de los líderes locales y regionales tampoco lo estamos. Hay una realidad que no podemos ocultar y es quienes tienen las armas y el control de la violencia, con más de 2.000 presos políticos son ellos ¿Cómo comenzamos una transición si no es garantizándoles a ellos un posible exilio dorado y un posible perdón de los delitos a consecuencia de que puedan entregar por completo el país. Este es un chavismo distinto".

Sobre cuál va a ser la evolución en Venezuela, ha analizado: "Ha comenzado la primera etapa de la transición y quien lidera el mando es Marco Rubio, la persona externa que más conoce lo que ha pasado en Venezuela en los próximos años. Nosotros estamos convencidos de que aquí lo que hay es una negociación encorno y a Nicolás Maduro lo entregó su entorno. Estoy convencido de que en la segunda fase llegarán unas elecciones que tienen que estar garantizadas y ser libres y democráticas".

Antes de terminar la entrevista con Pedro Rojas, Ana Rosa Quintana ha dejado claro sus deseos para el país caribeño: "Espero que vayamos a una Venezuela libre".