El exclusivo vestido con el que Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

Venezuela

El exclusivo vestido valorado en 700 euros con el que Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El exclusivo vestido de Delcy Rodríguez, en 'El Programa de Ana Rosa'.. telecinco.es
Delcy Rodríguez ha jurado como presidenta interina de Venezuela solamente dos días después de la captura de Nicolás Maduro. Su toma de posesión fue muy comentada y su estilismo desató numerosas críticas.

Mientras que el pueblo venezolano no tiene recursos casi ni para comer y sufre apagones diarios, Delcy Rodríguez juraba como presidenta con un exclusivo vestido verde valorado aproximadamente en 700 euros.

El vestido pertenece a la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe y ronda los 700 euros. Una cifra alta, fuera del alcance de la mayoría del pueblo venezolano. En los últimos años, diferentes análisis y organismos han señalado niveles de pobreza en el país por encima del 56%.

Lo que no sabemos es si el vestido de Delcy Rodríguez provocará el mismo efecto que el chándal con el que fue detenido Nicolás Maduro, que e agotaba en pocas horas en todas las tiendas online y se postulaba como el disfraz estrella de los próximos carnavales.

