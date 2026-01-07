El exclusivo vestido con el que Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

Nuria Morán 07 ENE 2026 - 12:37h.

El vestido pertenece a la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe y ronda los 700 euros

El conjunto que vestía Maduro cuando fue detenido desata la locura: se convierte en el más buscado y agota existencias

Compartir







Delcy Rodríguez ha jurado como presidenta interina de Venezuela solamente dos días después de la captura de Nicolás Maduro. Su toma de posesión fue muy comentada y su estilismo desató numerosas críticas.

Mientras que el pueblo venezolano no tiene recursos casi ni para comer y sufre apagones diarios, Delcy Rodríguez juraba como presidenta con un exclusivo vestido verde valorado aproximadamente en 700 euros.

El vestido pertenece a la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe y ronda los 700 euros. Una cifra alta, fuera del alcance de la mayoría del pueblo venezolano. En los últimos años, diferentes análisis y organismos han señalado niveles de pobreza en el país por encima del 56%.

Lo que no sabemos es si el vestido de Delcy Rodríguez provocará el mismo efecto que el chándal con el que fue detenido Nicolás Maduro, que e agotaba en pocas horas en todas las tiendas online y se postulaba como el disfraz estrella de los próximos carnavales.

El chándal que vestía Nicolás Maduro en su detención es de una conocida marca americana y cuesta 220 euros

Canal de Whatsapp de Telecinco

El conjunto de la marca americana Nike tiene un precio de 220 euros, 100 euros el pantalón y 120 la sudadera. Además, las reventas e imitaciones están a la orden del día después de convertirse en tendencia. Pero no solo eso, la marca se ha ahorrado 100 millones de euros en publicidad gracias a la fotografía.