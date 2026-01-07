Europa tiembla ante el futuro de Groenlandia: Trump apuesta por la estrategia del desconcierto

Incitan a los independentistas o un Tratado de Libre Asociación, alternativas a la fuerza o compra de Groenlandia

Donald Trump, dispuesto a comprar Groenlandia: su secretario de Estado apunta a un plan para encontrar la vía de adquirir el territorio

Europa tiembla antes los planes de Donald Trump con Groenlandia que Marco Rubio, el hombre fuerte en política exterior, ha explicado en el Congreso. Y lo ha hecho como lo está haciendo todo Donald Trump en su segundo mandato: de forma abrupta, sin matices, directa. Lo que se consideraba una broma, una bravuconada del presidente de EEUU, se ha convertido en un miedo real.

Planes que, dejan caer, no excluyen una intervención por la fuerza, pese a que la frase más repetida desde la UE y el propio país es que Groenlandia ni se invade, ni se vende. Sí esas son dos de la posibilidades que baraja Donald Trump. pero hay otras más sutiles, y como ha demostrado Venezuela, aunque lo parezca el plan se ejecuta analizando muy mucho los efectos... en Estados Unidos.

Por ello, alternativas como incitar a los independentistas groenlandeses para lograr un referéndum o una solución pacífica, el llamado Tratado de Libre Asociación que Estados Unidos ya tiene con varias islas del pacífico norte como Micronesia o las islas Marshall, informa Yolanda Martínez.

Trump siembre el pánico en Europa

La realidad es que Trump ha vuelto a sembrar el pánico en Europa. Su amenaza sobre Groenlandia es el colmo para un continente que está luchando por reforzar su defensa frente a Rusia, es la técnica del desconcierto.

Estados Unidos quiere bases militares en Groenlandia para frenar las expediciones en el Ártico de chinos y rusos, que ya están en camino. Eso es lo que quiere frenar Trump. Su estrategia, de nuevo, como ocurrió con los aranceles, es sembrar el caos para luego mostrar una solución que no parezca tan dura para el afectado.

Trump: "Europa tiene que admitir que Rusia y China tienen cero miedo a la OTAN sin EEUU"

Europa, mientras tanto, habla de represalias, pero es consciente de que una OTAN sin Estados Unidos es la nada, aunque también resultaba impredecible que la OTAN se ataque a sí misma. A vueltas con la la ley del más fuerte, Trump saca pecho en su red social, y textualmente señala que Europa tiene que admitir que Rusia y China tienen cero miedo a la OTAN sin Estados Unidos. Así que todavía Europa tiene que darle las gracias.

La Casa Blanca ha asegurado que la Administración de Donald Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca, al tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado una reunión con funcionarios daneses sobre el territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente este tema. (...) La adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos no es una idea nueva (...) Considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Ejército estadounidense lleve a cabo una operación militar similar a la realizada en Venezuela en los últimos días, ha reiterado que Trump "siempre tiene todas las opciones sobre la mesa mientras examina qué es mejor para Estados Unidos". "Pero la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", ha aclarado.

Durante su intervención, la portavoz ha comparado las negociaciones sobre Groenlandia con "el caso de Venezuela", en el que, según ha dicho, Trump se esforzó por un buen acuerdo, y con los bombardeos contra Irán en relación con sus capacidades nucleares.

Al mismo tiempo, en declaraciones a los medios de comunicación desde Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense se ha negado a abordar el tema de "Dinamarca o una intervención militar", informado de que la próxima semana se reunirá "con ellos" para tener "esas conversaciones".

La confirmación de Rubio llega días después de que el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se mostrara abierto al diálogo con la Administración Trump, en línea con el respeto al Derecho Internacional, no así a las "fantasías" de una eventual anexión.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

Ursula von der Leyen: "La cooperación es más fuerte que la confrontación"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que aunque la Unión Europea "no es perfecta", sí es una promesa de que "el derecho es más fuerte que la fuerza" y que "la cooperación es más fuerte que la confrontación", unos principios que son válidos "también para Groenlandia".

Durante su intervención en la ceremonia de inauguración de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, que se ha celebrado este miércoles en Nicosia, la jefa del Ejecutivo comunitario ha celebrado que Chipre asuma el encargo en este momento porque es de los pocos países de los Veintisiete que mejor comprende "las consecuencias de la división".

La Unión Europea nació del conflicto

"La propia Unión Europea nació del conflicto. Nuestra Unión no es perfecta, pero es una promesa: que la cooperación es más fuerte que la confrontación, que el derecho es más fuerte que la fuerza. Principios que se aplican no solo a nuestra Unión Europea, sino también, por igual, a Groenlandia", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que Chipre aporta a su Presidencia "una autoridad moral única" como país "en la encrucijada de continentes, culturas y crisis", comprendiendo "la importancia estratégica de la paz y la estabilidad", así como "la urgencia de la seguridad en un mundo incierto" y "el valor perdurable de la paz".

También se ha ofrecido un discurso en la apertura de la presidencia chipriota de la UE el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha subrayado que Chipre "asume el timón" en "un momento muy desafiante", pero que la propia historia del país "le ha dado una comprensión muy concreta del valor crucial del Derecho Internacional".

Para el socialista portugués, Europa "no es solo una referencia geográfica", sino que es también "una comunidad de valores". "Nuestra fuerza colectiva se basa en una economía próspera y en un mayor esfuerzo de inversión en defensa, sí. Pero, sobre todo, depende de la coherencia con la que defendemos esos valores", ha añadido.

Por ese motivo ha defendido que la Unión Europea "no puede aceptar violaciones del Derecho Internacional", ya sea "en Chipre, en América Latina, en Groenlandia, en Ucrania o en Gaza".

"Groenlandia pertenece a su pueblo"

"Groenlandia pertenece a su pueblo. No se puede decidir nada sobre Dinamarca y sobre Groenlandia sin Dinamarca o sin Groenlandia. Cuentan con todo el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea", ha proseguido durante su discurso, afirmando que Europa seguirá defendiendo el Derecho Internacional y el multilateralismo.

"Nosotros, los europeos, hemos aprendido de nuestra propia historia que el unilateralismo es una vía rápida hacia el conflicto, la violencia y la inestabilidad", ha zanjado Costa.

Trump se defiende señalando que si no hubiese intervenido, "Rusia tendría ahora mismo toda Ucrania". "Recuerden además que yo solo he puesto fin a ocho guerras y Noruega, miembro de la OTAN, ha decidido imprudentemente no concederme el Premio Nobel de la Paz", ha agregado el magnate, que aunque hable de conflictos internacionales y tenga a todo el mundo en tensión... no se olvida de sí mismo.