Claudia Barraso 07 ENE 2026 - 19:04h.

Fernando Carrillo, exnovio de Delcy Rodríguez y actor de culebrones, ha defendido a Maduro y a la nueva presidenta de Venezuela

Tras la incursión estadounidense por la que Nicolás Maduro y su mujer fueron detenidos, Delcy Rodríguez juró el pasado lunes los cargos como presidenta encargada de Venezuela. Ha comenzado su mandato respondiendo a las amenazas de Donald Trump.

Todas las miradas están puestas en las palabras del presidente de Estados Unidos y en el seguimiento de la situación de Venezuela, que hace que aparezcan nuevos nombres y se conozcan más detalles que hasta ahora no se habían revelado. Como es el caso de Fernando Carillo, el actor que protagonizó a uno de los personajes principales de la serie ‘Abigaíl’. ¿Pero qué tiene que ver con toda la situación política un actor?

Quién es Delcy Rodríguez

No solo se le conoce por su papel en esta famosa serie, sino que estuvo saliendo durante un año con la que ya es la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Fernando Carrillo tiene 59 años, es conocido principalmente por participar en uno de los culebrones venezolanos más conocidos a nivel internacional. Y ahora, su nombre está sonando en redes tras unas declaraciones que ha dado a varios programas hablando de Nicolás Maduro y de la que fue su pareja.

Para el canal de ‘Chile Visión’ habló sobre la reacción de muchos venezolanos que se encontraban fuera del país celebrando la captura de Maduro. “La única celebración que hubo fue la de los venezolanos que se encuentran fuera del país. Aquí en Venezuela, la única celebración que hay son marchas y marchas a favor del presidente. Entiendo su dolor de haber tenido que salir del país porque fue un éxodo inducido. Es una pelea de hace años”.

Apoya a Delcy Rodríguez

En otro programa, un día después de que Delcy Rodríguez jurase el cargo, le preguntaron si había tenido oportunidad de hablar con ella. “El presidente y su esposa son una pareja hermosa. Creo que ahora Venezuela se va a levantar con la presidenta Delcy Rodríguez y entonces será una potencia mundial. ¿Qué pasó con María Corina? No le quiere ni Trump. Ella es la causante de todas estas traiciones. Si ellos (Edmundo González) ganaron las elecciones, ¿por qué no le pusieron?”.

Junto a estos vídeos que ha compartido el propio actor en su perfil de Instagram, ha publicado post donde sale defendiendo que es ‘silenciado’ en la mayoría de estos programas por defender el régimen de Maduro y con él, a la presidenta Delcy Rodríguez. Nunca se ha escondido en publicar sus ideas políticas, pero sí que ha tenido más cautela en revelar detalles sobre su efímero, pero existente romance con la compañera de Maduro.

Su romance duró alrededor de un año. La que fue vicepresidenta estaba enamorada del actor y mantuvieron una relación casi secreta, alejada de la vida pública que tenía en aquel entonces el actor del culebrón. En aquel entonces ella no era apenas conocida, estaba muy centrada en el desarrollo de su carrera política al lado de Nicolás Maduro. De este romance hace ya 20 años, según han confirmado medios como ‘ABC’.