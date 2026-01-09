El perfil de Jonathan Rosso es el de un cristiano partidario de Trump y veterano de guerra.

Los agentes evitaron que un médico atendiese a René, la mujer muerta tras recibir varios disparos en Minnesota

Jonathan Ross y su actuación como agente de ICE en Minnesota ha provocado revueltas en varias ciudades de EEUU. Por su desproporción y por su frialdad. No es la primera vez que los miembros del ICE han sido señalados por su impunidad y por sus actuaciones calificadas por muchos de inhumanas en plena batalla de Trump contra la inmigración. Ross disparó a Renee Nicole Good en Minneapolis cuando esta intentaba escapar de un arresto seguro.

¿Cómo es alguien capaz de dispara a sangre fría a una persona que está en un coche sin ninguna capacidad de defensa cuando ya está escapando? El perfil de Jonathan Rosso es el de un cristiano partidario de Trump y veterano de guerra que tiene, para complicar más lo que es la complejidad humana, una esposa filipina, aunque el padre de Ross especifique que es ciudadana americana.

El exesposo de Nicole Good, ha relatado a la CNN, que ella acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela cuando fue interceptada por los agentes federales desplegados en Minneapolis. Estaba regresando a su casa con su actual pareja, adonde se habían mudado el año pasado desde Kansas City, Missouri.

Renee también era una cristiana practicante, que participaba en viajes misioneros a Irlanda del Norte, cuando era joven; a la que le gustaba cantar y que formó parte del coro de la escuela secundaria antes de estudiar interpretación vocal en la universidad. Tenía tres hijos, de 15, 12 y seis años. Los dos mayores de su primer matrimonio.

Los federales alegan que la mujer intentó atropellarlo

Los federales alegan que la mujer intentó atropellarlo con su camioneta en la calle suburbana, pero las imágenes de los hechos y las versiones de los testigos lo desmienten. En medio de una polémica que refleja la división en Estados Unidos, la familia del miembro del ICE ha salido en su defensa, según publica el Daily Mail: "Nunca encontrarías una persona más amable y gentil".

"Es un cristiano comprometido y conservador, un padre excepcional, un esposo excepcional. No podría estar más orgulloso de él", dijo su padre, Ed Ross. El veterano de la guerra de Irak se casó con su esposa y sus suegros son médicos que viven en Filipinas.

Los detalles sobre los antecedentes de Ross surgen después de que se revelara que había tenido otro encontronazo con un inmigrante ilegal en Bloomington, Minnesota, en junio pasado. Agentes de ICE habían realizado una parada de tráfico a Roberto Carlos Muñoz, un inmigrante ilegal de Guatemala con un largo historial de antecedentes penales, según muestran los registros. Ross rompió la ventanilla trasera del lado del conductor después de que Muñoz se negara a salir de su vehículo cuando los oficiales se acercaron a su automóvil. El sospechoso se alejó a toda velocidad con el brazo de Ross atrapado entre el asiento y el chasis del automóvil, arrastrándolo. Fue hospitalizado con “heridas importantes en el brazo y la mano” que requirieron 33 puntos de sutura, pero se recuperó por completo, según los federales. ¿Motivó ese antecedente una reacción como la que tuvo?

Minneapolis estalla

Minneapolis ha estallado ante lo que considera una creciente inseguridad en sus calles por culpa de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como Ross. El alcalde ha pedido directamente que se vayan. Y las protestas se han sucedido. De hecho, los colegios públicos de Minnesota, ha anunciado la suspensión de las clases. "Debido a la situación actual no habrá colegio este jueves, 8 de enero, ni tampoco el viernes, día 9. La medida ha sido adoptada por motivos de seguridad teniendo en cuenta los incidentes que están teniendo lugar en la ciudad", han indicado las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS), nombre con el que se conoce a este distrito.

Así, todas las actividades y programas organizados por el MPS han sido cancelados durante el jueves y el viernes, a la espera de ver cómo evoluciona la situación, según ha indicado la entidad en un comunicado. "Las clases no tendrán lugar de forma virtual porque esta medida únicamente se activa en caso de que existan condiciones climatológicas adversas", recoge el texto. "Seguimos colaborando con las autoridades de la ciudad de Minneapolis y otros actores relevantes para dar una respuesta de emergencia apropiada", ha subrayado, a medida que continúan las manifestaciones contra la actuación del ICE.

Manifestaciones en contra del ICE

"Díganlo una vez, díganlo dos veces. No aceptaremos al ICE", corean los manifestantes tras la última muerte a manos del ICE. Algunos han portado carteles en los que se podría leer 'Fuera el asesino ICE de nuestras calles', algo que también ha reclamado con firmeza el alcalde de la ciudad, Jacob Frey. Reclaman que Jonathan Ross, el agente responsable de los disparos, sea imputado y juzgado por la muerte de Good.

"No tememos a Donald Trump y no tenemos miedo a decir que le jodan al ICE", ha afirmado una de las personas que ha tomado la palabra, tras lo que los concentrados han coreado el nombre de la víctima, que se había desplegado al lugar para supervisar las acciones de los agentes ante las críticas por conductas anticonstitucionales y contrarias a las leyes en sus redadas, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

Las concentraciones han sido replicadas en otras ciudades del país, entre ellas Miami, para protestar contra los abusos del ICE y las contradicciones en la versión oficial sobre el hecho, algo que ha llevado a la expresidenta y antigua candidata demócrata Kamala Harris a afirmar incluso que "la explicación de la Administración Trump sobre el tiroteo es pura luz de gas".

"Una investigación a nivel estatal es absolutamente necesaria", ha dicho Harris en sus redes sociales, donde ha denunciado que "agentes del ICE tirotearon y mataron a una mujer en un incidente impactante en Minneapolis", al tiempo que ha aplaudido el anuncio del gobernador, el demócrata Tim Walz, sobre la labor de las autoridades para "garantizar que hay una investigación justa".

Horas antes, el alcalde de Minneapolis había exigido a los efectivos que "se larguen" de la ciudad, al tiempo que afirmó que "no están aquí para generar seguridad". "Habiendo visto el vídeo, quiero decir que eso es una estupidez. Esto fue un agente usando poder de forma imprudente, lo que provocó la muerte de una persona", sostuvo en rueda de prensa.

"Colectivamente, vamos a hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto, obtener justicia y asegurarnos de que hay una investigación", dijo Frey, quien destacó que los residentes y autoridades locales "temían este momento desde las primeras etapas de la presencia del ICE en Minneapolis". "No están aquí para generar seguridad en la ciudad. no están generando seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza", denunció.

"Están desgarrando familias, están sembrando el caos en las calles y, en este caso, literalmente matando a personas. Ya están intentando presentar esto como un acto de autodefensa", dijo, antes de afirmar que las fuerzas de seguridad locales tuvieron que intervenir tras el incidente para asegurar la escena y sacar del lugar a "decenas, sino cientos, de agentes del ICE y federales".

En este sentido, el alcalde dijo que estas fuerzas "solo estaba causando más caos y generando una situación difícil en una más problemática, una que crearon ellos mismos". "No os queremos aquí. El objetivo declarado de su presencia aquí es generar seguridad y están haciendo justo lo contrario", apuntó Frey, quien llegó a asegurar que "la agenda de la Administración Trump es crear caos".

"Respondamos con la mejor versión de nosotros mismos", trasladó a la población, a la que pidió "estar a la altura". "Somos mejores que un grupo de agentes del ICE desplegados en ciudades del país, desgarrando familias y comunidades. Vamos a hacer frente a ese odio con amor; a esa desesperación, con esperanza; a la injusticia con justicia constitucional", argumentó, al tiempo que reclamó "no morder el anzuelo".

"Para ser claros, es lo que quiere el Gobierno federal. Quiere que respondamos de una forma que cree una ocupación militar en nuestra ciudad. Quiere una excusa para entrar y mostrar una fuerza que creará más caos y desesperación. No lo permitamos", apostilló el alcalde de Minneapolis, en una dura andanada dialéctica contra la Casa Blanca y su política de militarización de varias ciudades con el despliegue del ICE y tropas federales.

Trump y la secretaria de Seguridad Nacional han defendido al agente

Jonathan Ross no está solo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reconoció que la muerte de Good "era evitable", si bien defendió la actuación de los agentes y achacó el incidente a "una turba de agitadores", antes de afirmar que la mujer intentó atropellar a los efectivos, en lo que describió como un caso de "terrorismo doméstico", a pesar de que esta versión ha sido desacreditada también por testigos del suceso.

"Los agentes se acercaron al vehículo y le ordenaron en repetidas ocasiones que saliera del coche, a lo que ella se negó", apuntó Noem en rueda de prensa. Así, afirmó que la mujer "convirtió su vehículo en un arma e intentó atropellar a un agente" y agregó que el agente "realizó disparos defensivos". "Usó su entrenamiento para salvar su vida y la de sus colegas", destacó, antes de asegurar que fue trasladado a un hospital para ser atendido.

Esta parte de la versión ha sido igualmente desacreditada por testigos y los vídeos publicados después del incidente, en los que se ve cómo el agente en cuestión se va por su propio pie después de no ser alcanzado por el coche y se sube a un vehículo para alejarse de la escena entre gritos de algunos de los presentes, que pedían a otros agentes que lo impidieran para que pudiera ser interrogado y procesado.

A pesar de todo ello, Trump tildó a la fallecida "se comportó de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose". "Luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel a un agente del ICE, que parece haber disparado en defensa propia", sostuvo, antes de afirmar que fue "horrible" ver el vídeo. "Se está analizando la situación en su totalidad", esgrimió, al tiempo que achacó estos sucesos a que "la izquierda radical amenaza, agrede y ataca" a las fuerzas de seguridad "a diario".

Este suceso vuelve a exacerbar las tensiones entre las autoridades federales y locales en torno a este tipo de despliegues, que por ahora han tenido en su foco a ciudades controladas por demócratas y que han derivado en denuncias, en el caso del ICE, sobre actuaciones que podrían suponer violaciones de los Derechos Humanos y la propia Constitución estadounidense, especialmente en el caso de redadas aparentemente indiscriminadas contra personas debido a su apariciencia