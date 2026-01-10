Agencia EFE 10 ENE 2026 - 19:21h.

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados

El periodista Miguel Moreno se recupera en Gran Canaria junto a su familia tras pasar 209 días de cautiverio en Venezuela

Compartir







A falta de confirmación oficial, organizaciones no gubernamentales y de oposición informan de la excarcelación de otros tres presos políticos en Venezuela, como parte del proceso de liberación de un "número importante" de estos detenidos anunciado el jueves por las autoridades, aunque, de momento, las ONG registran una cifra inferior a 20.

Según las organizaciones, fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la nobel de paz María Corina Machado- en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y Didelis Raquel Corredor, quien fue asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido.

Foro Penal computa más de 800 presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal, que computa más de 800 presos políticos, confirmó también la excarcelación de Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano "arbitrariamente detenido" desde el 30 de septiembre de 2024.

El Comité de Derechos Humanos de VV indicó en X que Laverde estaba preso desde el 15 de agosto de 2024, cuando el joven resultó detenido por «funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)», en medio de la crisis desatada tras la controvertida proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de ese año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"¡Nunca debió estar tras las rejas! Hoy, tras más de un año y cuatro meses, finalmente podrá reencontrarse con su familia. Seguimos alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos", agregó el comité.

En la misma red social, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que Corredor «se encontraba presa desde el 13 julio de 2023».

Piden celeridad en la liberación de presos políticos

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo en X que, hasta las 11:00 hora local (15:00) de este 10 de enero, computaba 17 presos políticos excarcelados.

"Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos", expresó la PUD.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados.

Entre ellos, se encuentran los opositores Biagio Pilieri y Enrique Márquez, así como los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, además de la activista Rocío San Miguel.

Edmundo González advierte de que no se han liberado "ni al uno por ciento" de los presos políticos de Venezuela

Por su parte, el que fuera candidato presidencial de la oposición a las elecciones de 2024, Edmundo González, ha denunciado que no han sido liberados "ni el 1 por ciento" del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela a pesar de que ya han pasado 48 horas desde el anuncio de liberaciones por parte de las autoridades.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas", ha destacado González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Un yerno de Edmundo González, uno de las encarcelados

González se ha lamentado porque "las familias siguen esperando". "Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", ha resaltado. El dirigente opositor ha mencionado la situación de su hija, Mariana González, quien "ha estado presente todos los días" pendiente de la situación de su marido, Rafael Tudares, uno de los encarcelados.

Mariana González está "acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios", sino que "exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales".

"La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", ha recalcado González, quien reside en España.

"La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre", ha remachado.