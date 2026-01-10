El periodista español Miguel Moreno se recupera en Gran Canaria junto a su familia tras estar detenido en Venezuela

El infierno que vivió Antony Vegas, uno de los presos políticos de Venezuela, en el Helicoide: "Yo quería morirme en ese momento"

Compartir







Gran CanariaEl periodista Miguel Moreno Dapena se recupera en Gran Canaria junto a su familia, tras llegar anoche a la isla después de pasar 209 días de cautiverio en Venezuela, país en el que fue liberado este jueves junto a otros cuatro españoles.

PUEDE INTERESARTE Los familiares de presos políticos no pierden la esperanza

"Miguel está en casa desde anoche, está bien, pero necesita tranquilidad y poder descansar unos días", ha indicado este sábado a Efe su madre, María Jesús Dapena.

Agradecido por las muestras de interés, solidaridad y afecto

Su familia ha solicitado comprensión, después de la experiencia vivida, y ha agradecido todas las muestras de interés, solidaridad y afecto que ha recibido. Asimismo, ha pedido tiempo para que Miguel pueda recuperarse, y ha asegurado que atenderá a todos los medios de comunicación más adelante, cuando sea posible.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno espera la liberación de otro preso español en Venezuela

Miguel Moreno llegó este viernes a Madrid junto al resto de españoles liberados en Venezuela, y desde allí voló a Gran Canaria, adonde llegó a última hora de la jornada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Junto a Moreno, esta semana recuperaron la libertad los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Todos ellos llegaron a Madrid este viernes y desde allí se dirigieron a sus lugares de origen.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El joven canario fue detenido en junio de 2025 cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, en una zona marítima que ese país reclama como propia, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo.

La detención y la trayectoria de Miguel Moreno

Miguel Moreno fue apresado el 13 de junio por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recluido en el penal El Rodeo, por lo que se perdió la comunicación con él. También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación: el capitán y su mujer, neerlandeses, tres marineros hondureños, un panameño, un indonesio y una tripulante húngara.

Desde entonces, su familia desarrolló una intensa actividad para intentar liberarlo e incluso recurrió a Naciones Unidas.

Como parte de esas gestiones, el pasado 23 de diciembre, el presidente español, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de Moreno Dapena y de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos bilbaínos cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Hasta que puso fin a su etapa como periodista, Miguel Moreno Dapena había trabajado en medios como 'La Provincia', 'Expansión' y 'Sport'. Previamente, se había formado en el Máster de Periodismo Internacional de la UNED y la Agencia EFE (2015).