13 ENE 2026 - 11:42h.

La inteligencia venezolana graba al equipo de 'El Programa de Ana Rosa' desde una moto al otro lado de la frontera

Ana Rosa responde a Diosdado Cabello tras su ataque al programa: "Es uno de los tipos más sanguinarios y espero que caiga"

Aunque Nicolás Maduro ya no está Venezuela tras ser capturado por Estados Unidos, sus habitantes todavía no respiran la tranquilidad con la que les gustaría vivir y los periodistas esperan en las fronteras a poder acceder al país para informar con total libertad.

En la frontera con Venezuela-Colombia se encuentra el reportero de 'El Programa de Ana Rosa' Álvaro López, que ha sufrido un incidente que nos ha contado en directo.

Álvaro López, reportero de 'El Programa de Ana Rosa', desde la frontera de Venezuela-Colombia: "Una moto se coloca a unos 10 metros de nosotros y nos graba sin parar"

"Un pequeño incidente que refleja un poco ese termómetro de lo que está sucediendo en esta frontera, especialmente en Venezuela. Nuestro equipo viene aquí sobre las 00:30 horas debido al cambio horario y aquí no hay nadie. Lo que vimos entre la 01:00 o 2:00 de la mañana cuando aquí no hay nadie y justo al empezar los directos, es que una moto se coloca a unos 10 metros de nosotros. Por el rabillo del ojo veo que ese señor en una moto de gran cilindrada, que aquí suelen se más humildes, es que empieza a grabarnos sin parar. Yo lo hago también y empieza a disimular y hace que habla por el teléfono móvil", ha comenzado a contarnos nuestro reportero.

Álvaro López ha añadido: "Lo que nos dice la gente que conoce todo esto y que trabajan aquí es que seguramente se trate de una persona del Servicio Bolivariano de Inteligencia que nos grababa para informar de todo lo que estamos contando. Esto es una práctica bastante habitual porque están obsesionados con lo que contamos en esta frontera la prensa extranjera. También le ocurrió esto mismo a una compañera de la BBC y a otra argentina. Todo lo que estamos contando es con total trasparencia y rigor".