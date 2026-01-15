Irán niega que Erfan Soltani, manifestante detenido, esté condenado a muerte: "Es una noticia inventada"

Donald Trump ha asegurado que Irán se ha retractado de todas las ejecuciones, también la de Erfan Soltani, el joven iraní detenido por participar en las manifestaciones antigubernamentales en Teherán. "Ya no hay de ejecuciones”; “las matanzas han cesado", ha confirmado el presidente de EEUU a los medios desde la Casa blanca, adjudicándose ese mérito. Los analistas, sin embargo, hablan de un clima de ataque inminente contra Teherán, después de que el Gobierno estadounidense pidiera a sus ciudadanos abandonar el país.

El gobierno de Irán, sobre el que medios y organizaciones internacionales alertaban de su ejecución este miércoles, ha rechazado que existiera una condena a muerte contra Erfan Soltani, de 26 años. "Es una noticia inventada", han asegurado este jueves, fuentes del poder judicial iraní, citadas por la CNN.

Donald Trump, por su parte, desde el despacho oval de la Casa Blanca ha declarado que el régimen había cesado todos los planes de ejecución. “Nos dijeron que las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecución”. “Las matanzas han cesado, las ejecuciones han cesado”.

Trump habló de Soltani, un caso con mucha repercusión en los medios estadounidenses: el joven de 26 años, detenido hace menos de una semana, por su participación en una protesta contra el régimen iba a ser el primero en ser ahorcado, pero el republicano lo ha descartado de plano.

“No hay planes de ejecuciones ni de una ejecución”, aseguró Trump a la prensa. “Me lo han dicho de buena fuente. Lo averiguaremos. Estoy seguro de que, si sucede, me enojaré mucho”. No dio más detalles de inmediato sobre la fuente de su información.

Confirman que la ejecución de Erfan Soltani ha sido pospuesta

Un familiar de Soltani, llamado Somayeh, respondió a la CNN, confirmando que la ejecución no se había llevado a cabo según lo previsto, pero añadió que no se había cancelado y que la familia seguía a la espera de más información.

Hengaw, una organización de derechos humanos con sede en Noruega, informó este miércoles que la ejecución de Soltani se había pospuesto.

El poder judicial de Irán informó que Soltani había sido detenido el 10 de enero y acusado formalmente de "reunión y colusión contra la seguridad interna del país", así como de "actividades de propaganda" contra el régimen, según IRIB. Incluso si sus cargos estuvieran fundamentados, el poder judicial afirmó que no sería condenado a muerte porque esa pena no se aplicaba a sus cargos.

El joven empresario se encuentra recluido en la Prisión Central de Karah, a unos 42 kilómetros de Teherán, según el comunicado judicial.