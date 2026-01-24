Al menos un muerto y cuatro heridos tras un ataque masivo de Rusia en Kiev, Ucrania

Rusia también ha atacado Járkov con más de 25 aviones no tripulados explosivos y ha dejado al menos 19 heridos

Rusia ataca territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik y mata a cuatro personas en Kiev

Al menos una persona ha perdido la vida y otras cuatro han resultado heridas tras un ataque masivo lanzado por el Ejército ruso contra Kiev durante la madrugada de este sábado, según han confirmado las autoridades municipales. El bombardeo, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora, ha provocado además graves daños en infraestructuras civiles y ha dejado a parte de la capital ucraniana sin suministro de agua y calefacción.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha informado a través de Telegram que tres de los heridos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, mientras que en varios distritos de la margen izquierda del río Dniéper se han registrado interrupciones en los servicios básicos.

"Hasta el momento se tiene conocimiento de un fallecido y cuatro heridos. Tres de los heridos fueron hospitalizados por los médicos. En la margen izquierda de la capital hay interrupciones en el suministro de calefacción y agua", se observa en el mensaje.

Las primeras explosiones se escucharon alrededor de la 01:20 hora local, coincidiendo con alertas aéreas por la detección de misiles balísticos y drones de ataque rusos, de acuerdo a fuentes militares y periodistas locales.

Durante el asalto, varios impactos han alcanzado edificios no residenciales en los barrios de Desnianski y Holosiivski, donde han ardido un bloque de oficinas y varios garajes.

La caída de restos ha provocado también el incendio de un camión cisterna cargado de combustible estacionado en un aparcamiento.

En los distritos de Darnitski y Dniprovski, los servicios de emergencia han atendido a los primeros heridos, dos de ellos en estado grave. Además, un centro médico privado y varios edificios residenciales han sufrido daños menores.

Otro ataque en Járkov

El ataque ruso no se ha limitado a la capital. En la ciudad de Járkov, en el este del país, el Servicio Estatal de Emergencias ha confirmado al menos 19 personas heridas tras un bombardeo con drones que ha causado incendios en distintos puntos urbanos.

El alcalde, Igor Terejov, ha aseverado que Rusia ha empleado 25 drones cargados con explosivos durante un ataque que se ha prolongado durante dos horas y media.

Tal y como ha manifestado después el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las fuerzas rusas han lanzado en total más de 370 drones de ataque y 21 misiles de distintos tipos contra Kiev y las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov.

El mandatario ha subrayado la necesidad de reforzar la defensa aérea, en referencia a los compromisos alcanzados con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el Foro de Davos.

Estos ataques se producen el mismo día en que ha arrancado en Abu Dhabi una nueva ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, centradas en el plan de Washington para buscar una salida al conflicto.