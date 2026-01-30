Según organizaciones de Derechos Humanos, la joven fue abatida durante una protesta contra el Líder Supremo Alí Jameneí.

La familia ha negado que fuera asesinada y habla de accidente, pero Organizaciones de Derechos Humanos hablan de amenazas

La influencer iraní conocida como “Baby Rider”, cuyo nombre real era Diana Bahadori, ha muerto a los 19 años tras recibir presuntamente disparos durante un operativo de represión de las fuerzas de seguridad en el norte de Irán.

Según organizaciones de Derechos Humanos, la joven fue abatida durante una protesta contra el Líder Supremo Alí Jameneí. Sin embargo, los medios locales estatales aseguraron que sufrió un accidente de tráfico. No es lo que señalan medios como People, The Telegraph y Daily Mail, que narran como la trágica muerte ocurrió en la ciudad de Gorgan, la capital de la provincia de Golestán, a medianoche, cuando Bahador ifue abatida por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), una rama de las fuerzas armadas de Irán.

Los familiares niegan el asesinato en un comunicado: ¿presionados por el régimen?

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, tras el homicidio de la influencer, sus familiares habrían sido forzados por las autoridades iraníes a emitir una versión falsa sobre la causa de su muerte.

Así, la familia emitió un comunicado que, según organizaciones como Standard y el Grupo Hyrcani, habría sido una condición impuesta por autoridades iraníes para entregar el cuerpo de la joven. En ese comunicado señalaba lo siguiente respecto a su muerte: "El incidente de Diana se debió a un choque. Su familia se encuentra en profundo luto. Por favor, eviten crear rumores”-

Una fuente cercana a la familia de Bahador aseguró a The Telegraph que las autoridades solo entregarían el cuerpo si la familia realizaba un entierro secreto y negaban públicamente que hubiera sido asesinada por las fuerzas gubernamentales.

Con más de 250.000 seguidores en Instagram, Baby Rider era una de las influencer más conocidas del país. Publicaba vídeos conduciendo su motocicleta sin pañuelo, algo prohibido para las mujeres en el país.

Las protestas en Irán se intensificaron desde finales de diciembre, cuando los trabajadores iniciaron huelgas por el aumento del costo de vida y la depreciación del rial frente al dólar.

Algunas organizaciones como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, afirma que al menos 6.221 personas han perdido la vida desde el inicio de las movilizaciones. Otros medios de comunicación como Time y The Guardian llegan a hablar de hasta 30.000 víctimas en las morgues y los hospitales desbordados. El gobierno iraní reconoce la cifra de 3.117 muertos y califica a los fallecidos de "terroristas".

Organismos internacionales como Amnistía Internacional documentaron el uso de armas de fuego y ametralladoras contra manifestantes, una práctica que no tiene precedentes en los 47 años de historia de la República Islámica.

Y mientras tanto Irán cede ante EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha mostrado dispuesto este viernes a iniciar negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos siempre que Washington deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán tras las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, en la ciudad de Estambul, Araqchi ha afirmado que Teherán actuará "con seriedad en la defensa de su soberanía y seguridad nacional", mientras que "se mantiene firme en el uso de la diplomacia para asegurar los intereses de la nación iraní y preservar la paz y seguridad regionales".

En este sentido, ha reiterado que Irán está dispuesto a entrar en las negociaciones, siempre y cuando "se desarrollen desde una posición de igualdad, sobre la base de intereses mutuos y con respeto mutuo", según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

"Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques", ha expresado el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

El presidente turco, Erdogan, se ofrece para mediar

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido este mismo viernes una llamada con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que se ha ofrecido para mediar con Estados Unidos ante las crecientes tensiones entre ambos países.

Trump ha amenazado recientemente a Teherán con hacer uso de una flota "mayor" que la enviada a Venezuela de cara al ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha asegurado que habrá un ataque "mucho peor" al ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El magnate hizo referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel que dejó más de 1.100 muertos y llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra territorio israelí.

Por su parte, la República Islámica ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.