El Departamento de Seguridad Nacional ha explicado en un informe, enviado al Congreso de Estados Unidos, que señala a dos agentes federales, como responsables de los disparos contra Alex Pretti, el enfermero asesinado, cuando protestaba por los agentes del ICE desplegados por la Administración de Donald Trump en el estado de Minnesota.

Según el informe emitido por el departamento que dirige la polémica Kristi Noem "el personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) intentó detener a Pretti. Pretti", este "se resistió a los esfuerzos del personal de la CBP y se produjo un forcejeo. Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó 'Tiene un arma' varias veces".

El informe, recogido por la cadena estadounidense ABC, recoge que, "aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su 'Glock 19' (...) y un agente de la CBP también disparó su 'Glock 47' (...) contra Pretti" matándolo en el lugar con una decena de disparos . Ambas armas fueron "expedidas" por el departamento de aduanas y protección de frontera.

"Después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti", ha señalado Seguridad Nacional, si bien no ha precisado cuándo se produjo la retirada del arma, pero diferentes vídeos difundidos en redes sociales muestran que el enfermero fue desarmado antes del primer disparo.

Trump mantiene su apoyo a Kristi Noem, ante las voces que piden su dimisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido su apoyo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muy cuestionada por su actuación tras la muerte de Renee Nicole Good y Alex Pretti, a manos de los agentes del ICE desplegados en Minneapolis.

"Creo que está haciendo un muy buen trabajo", afirmó Trump a preguntas de la prensa antes de dirigirse a Iowa a un acto que se incluye ya en la campaña de las elecciones de medio mandato.

La gestión de la crisis de Minnesota por parte de Noem ha sido duramente criticada por sus declaraciones el sábado, después de conocerse la muerte de Pretti, la segunda de un ciudadano norteamericano por disparos de agentes federales en lo que va de año, acusó a la víctima, que falleció por disparos de agentes de inmigración, de "terrorismo doméstico", un comentario muy similar al que hizo después de la muerte de Renee Good.

Esto llevó a los demócratas a iniciar una campaña para lograr la destitución parlamentaria de la secretaria de Seguridad Nacional que, aunque tiene pocos visos de prosperar por no ser una propuesta que cuente con respaldo republicano, sí supone un gesto claro de descontento hacia la política migratoria de la Administración Trump.