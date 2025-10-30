David Cacho 30 OCT 2025 - 15:52h.

El presidente de EEUU rompe la moratoria sobre ensayos nucleares, vigente de 1992

Donald Trump ordena reiniciar las pruebas con armas nucleares tras 30 años detenidas

¿La era nuclear ya ha comenzado? El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado: reiniciará las pruebas de sus armas nucleares para no ser menos que Rusia, que probó hace una semana el supertorpedo Poseidón.

Trump ha subido el tono este miércoles poco antes de reunirse con Xi Jinping, para una negociación que ha ido muy bien para China y EEUU. El primero ha conseguido rebajar al 10% los aranceles de sus productos y el segundo levantar las restricciones sobre las tierras raras, además de la promesa de un mayor control sobre el fentanilo.

El republicano, sin embargo, veremos qué hace la próxima semana, con el segundo ensayo nuclear que tiene programado Putin. Quizá rebaje el tono para aflojar la tensión y conseguir la ansiada paz en Ucrania, que se le resiste de cara al premio nobel.

Por lo pronto, Trump sorprende y suelta la primera 'bomba' con ese anuncio inesperado en su red social y poco después, a bordo del Air Force One. "No hacíamos pruebas nucleares hasta ahora, las suspendimos hace muchos años, pero con gente haciendo para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", ha dicho el mandatario estadounidense.

Trump rompe la moratoria sobre ensayos nucleares, vigente de 1992

En un principio parece que Trump está hablando de que su decisión sobre el reinicio de estos ensayos significa el fin de la moratoria de ensayos nucleares, que está vigente desde 1992. Entonces George Bush padre realizó una prueba subterránea en el desierto de Nevada, pero aquello fue una detonación sin mayores consecuencias.

Ahora no está claro qué quiere decir el presidente de EEUU, ni lo que va a suceder en lo adelante. De hecho, en el siglo XXI solo Corea del Norte ha realizado pruebas con detonación.

Parece más que Trump quiere responder a las maniobras rusas de los últimos días en los que Putin ha probado dos armas nuevas: este misil de crucero con capacidad nuclear, y esta especie de dron submarino de propulsión nuclear, no de carga, pero que causaría tsunamis radiactivos, si impacta en la costa de un país, como ha asegurado Rusia.