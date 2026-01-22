Zoe Armenteros 22 ENE 2026 - 11:19h.

En el folleto insta a prepararse para sobrevivir durante cinco días sin ayuda externa sin electricidad y sin agua

Dinamarca rechaza la exigencia de Trump de abrir negociaciones para vender Groenlandia

El gobierno de Groenlandia ha publicado una guía para que los ciudadanos puedan sobrevivir a situaciones de crisis, en pleno interés de Donald Trump por hacerse con el control de la isla ártica. El manual da recomendaciones para ser autosuficientes al menos durante cinco días en condiciones extremas.

En el folleto se plantea cómo se puede vivir durante cinco días sin ayuda externa y en complicadas condiciones, sin electricidad, sin agua etc. La guía, presentada por el Ministerio de Naturaleza y Medio Ambiente del Ejecutivo de la isla ártica, bajo protectorado de Dinamarca explica que el interés es responder a "eventos" que hagan "particularmente vulnerable" a la población.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado de forma reiterada y casi obsesiva, con arrebatar la isla ártica a su aliado Dinamarca y que sin medir sus palabra la ha llamado "un trozo de hielo", en su discurso, de este miércoles, en el Foro de Davos.

En esta intervención, Trump parece haber cambiado el tono de sus exigencias sobre Groenlandia, asegurando que "no tiene intención de usar la fuerza" y promete que sigue "buscando negociar ahora" para llegar al mismo objetivo de controlar ese territorio.

El ministro groenlandés, Peter Borg, sobre la guía de supervivencia, ha explicado que es "una póliza de seguro" para los ciudadanos. "No esperamos tener que utilizarlo", ha subrayado, pero está ahí las orientaciones para ser autosuficientes.

Además, deslizó el mensaje que para sus ciudadanos es casi natural convivir con situaciones extremas, como advirtiendo lo que tendrán que enfrentar los que intenten tomar su territorio.

"Tenemos una tradición de estar bien preparados, también en parte porque la meteorología inestable, el cambio climático son parte de nuestra vida diaria" y "ocasionalmente experimentamos eventos que nos hacen particularmente vulnerables, algo que experimentamos, entre otras cosas, con apagones", ha asegurado el responsable, entre otras áreas, de Autosuficiencia en el gobierno de Groenlandia.

Estar preparados y ser autosuficientes a 20 grados bajo cero

La guía de supervivencia, titulada 'Prepárese para la crisis - Sea autosuficiente durante cinco días', comenzó a prepararse el año pasado para enfrentar "un contexto de cortes de electricidad más o menos prolongados", según el Gobierno groenlandés.

El Ejecutivo de la isla recomienda mantener provisiones de alimentos para cinco días, tres litros de agua por persona y día, papel higiénico, una radio a pilas, así como armas, munición y equipos de pesca.

En Groenlandia, donde las temperaturas pueden llegar a 20 grados bajo cero, las autoridades recomiendan mantas y ropa caliente, fuentes de calor como hornillos, estufas de querosén, velas y hasta un generador de emergencia con su correspondiente combustible.

Dinamarca, este miércoles, desplegó unidades de élite del Ejército en Groenlandia y la pasada semana varios aliados europeos movilizaron soldados a la isla.

El Ejército de Dinamarca desplegó, por primera vez, especialistas Jaegerkorpset en la zona más difícil de Groenlandia, en la costa de Blosseville", según informaron sus mandos, para "reforzar nuestra presencia en el Ártico".