Suspenden múltiples actividades y las clases en muchas zonas de España ante el temporal: riesgo de fuertes rachas de viento y lluvias en Lleida y Ciudad Real

Los efectos de la borrasca huracanada Nils: en qué zonas azotará con más fuerza

El Ayuntamiento de Lleida ha decidido suspender las actividades y cerrar los equipamientos municipales este jueves para evitar desplazamientos innecesarios ante la alerta por fuertes vientos en Cataluña, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La Paeria ha anunciado que los centros cívicos, ludotecas, centros de día y comedores para personas mayores permanecerán cerrados, que se limitará el acceso a los parques y plazas con arbolado, y que se suspenderán tanto las actividades culturales y festivas de Carnaval como la actividad lectiva en equipamientos educativos municipales. Se mantendrá la atención social vía telefónica y el contacto con los usuarios de los servicios de atención y asistencia domiciliaria, y el servicio de transporte urbano seguirá funcionando con normalidad durante todo el día.

La situación en Ciudad Real

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que se ha decretado la suspensión de las clases lectivas en los municipios de Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque, todos ellos en la provincia de Ciudad Real, a consecuencia de la situación del río Bullaque en la zona, que ha obligado al Gobierno regional a elevar al nivel 2 el Plan Regional de Inundaciones de Castilla-La Mancha este mismo miércoles (Pricam).

Ruiz Molina, que ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras la reunión que ha tenido lugar esta tarde en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ha manifestado que en la región se han contabilizado 299 incidencias desde la activación del Pricam.

El consejero ha explicado que la suspensión de las clases se debe a la necesidad de limitar la circulación de vehículos y personas en la zona, más aún teniendo en cuenta el desembalse que se está produciendo en el pantano de Torre de Abraham, que "ya está teniendo afectación" en los municipios ribereños del Bullaque. En la zona se encuentran ya trabajando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están permitiendo con sus medios el acceso a explotaciones ganaderas y también están colaborando en la construcción de muros de contención con los que "evitar el mayor daño que se pudiera producir en los municipios".

Sobre el estado de las carreteras en la provincia, ha señalado que ahora mismo hay 14 vías que no permiten el tránsito de vehículos, carreteras que en su mayor parte forman parte de la red provincial pero afectando también en algún caso a la red autonómica de carreteras. En cuanto a Talavera de la Reina, otro de los municipios más afectados por las inundaciones, aunque en este caso en la provincia de Toledo, Ruiz Molina ha asegurado que desde el Ayuntamiento les han trasladado su "satisfacción" por los recursos con los que les está apoyando el Gobierno autonómico a través del Infocam.

La situación en los centros sanitarios

Por lo que respecta al resto de la región, el consejero ha afirmado que hay "cierta estabilidad" aunque ha alertado de que este viernes se prevé que comience un nuevo episodio de lluvias, que es el que les origina preocupación porque "nunca mejor dicho, llueve sobre mojado". Además, ha citado también a los servicios sanitarios, revelando que, aunque están en alerta, hasta el momento no hay afecciones ni en el transporte sanitario ni en los propios centros.

Por todo ello, ha remarcado que no están escatimando en el envío de mensajes Es-Alert a la población. De hecho, ya se han mandado nueve desde la activación del Pricam, el último de ellos a las 14.30 horas de este miércoles en el municipio de Fernán Caballero. Así las cosas, ha destacado que todas las administraciones están "perfectamente coordinadas" a la hora de prestar ayuda a los municipios que lo están solicitando, especialmente en los casos de Talavera y El Robledo.

"Y estamos en alerta para disponer de los recursos que la Junta de Comunidades pueda poner a disposición de los ayuntamientos y, en el caso de que sean insuficientes, vamos a utilizar, y ya la estamos utilizando, a la Unidad Militar de Emergencias", ha enfatizado. Por su parte, el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha aclarado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene desplegados en la ribera del Bullaque a un total de 35 efectivos, asegurando que hay otra unidad que "va de camino hacia allá".

Zonas gravemente afectadas

Sabrido ha comentado que estos miembros de la UME están realizando una actividad "fundamentalmente preventiva" y realizando otras labores como auxiliar a animales que habían quedado aislados, así como aportar medios que "muchas veces los ayuntamientos o la propia Diputación o la Comunidad Autónoma no disponen".

Además, ha recordado que el Consejo de Ministros del pasado martes declaró a Castilla-La Mancha "en su conjunto" como zona gravemente afectada por estos episodios de lluvias, por lo que los municipios afectados, cuando salga la convocatoria de subvenciones pertinente, podrán solicitar ayudas económicas para resolver las incidencias que les hayan causado estas lluvias.

"Yo creo que estamos actuando de una manera coordinada y, en la medida de lo posible, muy preventiva tanto para que no ocurran los daños como para que las subvenciones se puedan otorgar con carácter, si es posible, inmediato", ha añadido.