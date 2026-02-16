Burka y el Niqab: qué política tienen en Europa al respecto

David Cacho Agencia EFE 16 FEB 2026 - 17:09h.

PP y Vox apoyarán en el Congreso prohibir el burka y el niqab en espacios públicos.

El velo islámico, a debate en Cataluña: Junts se opone a su uso en las escuelas y rechaza el burka y niqab en espacios públicos

Compartir







La iniciativa registrada por Vox en el Congreso español para prohibir el uso del niqab y el burka en espacios públicos ha reavivado el debate sobre el velo islámico integral, una controversia que polariza a Europa con distintas legislaciones que van de la prohibición total a la ausencia de restricciones.

En España, el debate ha tomado fuerza después de que Vox registrara esta semana una proposición de ley orgánica para prohibir estos dos tipos de velo en espacios públicos y sancionar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien imponga su uso mediante violencia, intimidación u otra forma de coacción.

Pero cómo están regulados el burka y el niqab en otros países de Europa. Depende mucho del porcentaje de población musulmana que haya en el país. Vamos a empezar con el burka y el niqab.

En Bélgica, la prohibición del velo integral se aplica desde 2011, con sanciones que pueden incluir multas de entre 15 y 25 euros o incluso penas de prisión de hasta siete días. El TEDH también ratificó su legalidad en 2017. Se consideran "incompatibles con la seguridad más elemental, ya que toda persona que se encuentre en un espacio público debe ser identificable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, a finales de 2023 el Tribunal de Justicia de la UE falló, a raíz de un caso belga, que una administración pública puede decidir prohibir el uso de símbolos religiosos a todos sus empleados en el lugar de trabajo y que los tribunales nacionales deben controlar si las medidas adoptadas concilian la libertad religiosa y los objetivos legítimos para dicho veto.

En 2016, Bulgaria también prohibió que los ciudadanos y turistas se cubriesen el rostro en público. Solo marcaron una excepción: motivos laborales o sanitarios. En este país europeo, donde alrededor del 10 % es de etnia turca de religión musulmana, la prohibición se aplica a cubrirse tanto parcial como totalmente el rostro en espacios públicos con la conocida como ‘Ley del burka’, impulsada por la formación ultranacionalista Frente Patriótico, que la justificó para contrarrestar un eventual radicalismo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Dinamarca implementó una prohibición del velo facial en lugares públicos en 2018, afectando al burka y al niqab.

En 2021, Suiza aprobó mediante referéndum una prohibición del velo facial en espacios públicos, con un 51,2 % de votos a favor. La ley, que entró en vigor en 2023, afecta al burka y al niqab, con excepciones para lugares de culto y razones de salud.

Desde 2017, Austria prohíbe el uso de velos que cubran el rostro, como el burka y el niqab, en espacios públicos, bajo la Ley de Prohibición del Cubrimiento Facial. Esta medida se adoptó con el objetivo de promover la cohesión social y la seguridad. Las multas pueden llegar a 150 euros. Además, en 2019, Austria prohibió el hiyab en las escuelas primarias, una medida que generó controversia por considerarse discriminatoria hacia las niñas musulmanas. No obstante, el Tribunal Constitucional la anuló en 2020 por considerar que se dirigía únicamente a menores musulmanas, lo que vulneraba el principio de igualdad y la libertad de religión.

Desde 2018, Noruega prohíbe el velo facial en instituciones educativas, incluidas escuelas y universidades, afectando al burka y al niqab.

En Alemania no existe una prohibición nacional, pero varios estados federales han implementado restricciones. Por ejemplo, desde 2017, el estado de Baviera prohíbe el velo facial en escuelas, universidades y edificios gubernamentales. En 2020, se extendieron restricciones similares en otros estados, especialmente para funcionarias públicas y estudiantes. El hiyab está permitido en la mayoría de los contextos. Las mujeres que velan su cara tampoco pueden ejercer como funcionarias, soldados o juezas y tienen la obligación de mostrar su rostro en ocasiones como para votar o renovarse sus documentos. No obstante, un informe encargado en 2014 por el Parlamento alemán concluyó que una prohibición general no sería compatible con la protección de la libertad religiosa.

En cuanto al hiyab, ningún país lo prohíbe en la calle, pero algunos lo restringen fundamentalmente, en la escuela pública y entre los funcionarios. El único que lo hace a nivel nacional es Francia, la laica Francia, que en 2004 no solo prohíbió el hiyab sino cualquier símbolo religioso ostentoso.

Países sin prohibición

En el otro lado están países como Suecia, Grecia, Polonia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania y Estonia. Y, de momento, España.

En el Reino Unido no hay ninguna ley que prohíba el velo integral y el Gobierno no tiene intención de introducirla, pero las escuelas británicas se reservan el derecho de establecer el código de vestimenta, aunque están obligadas a proteger la libertad religiosa. Tampoco en Irlanda hay restricciones ni se prevé legislar al respecto, ya que el asunto no ha dominado el debate público.

En Suecia, Finlandia, Lituania, Estonia y Letonia, donde no hay restricciones al uso del velo integral, ha habido intentos por parte de partidos ultras de introducir leyes para prohibirlo que no han sido aprobadas.

En Italia rige una ley de 1975 que prohíbe "cualquier medio diseñado para dificultar el reconocimiento de una persona en un lugar público… sin motivo justificado", aunque el partido de extrema derecha Hermanos de Italia, de la primera ministra, Giorgia Meloni, presentó recientemente un proyecto de ley para vetar el velo integral en lugares públicos y universidades.

La división en Europa subraya un conflicto no resuelto entre la seguridad y la identificación, los principios de laicidad y neutralidad, y la protección de la libertad religiosa y la lucha contra la opresión de la mujer.