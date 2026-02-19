Iñigo Yarza 19 FEB 2026 - 21:49h.

A diario se ensayan ejercicios de asalto a posibles embarcaciones peligrosas como una coreografía preparada paso a paso

Así se afronta en la fragata Almirante Juan de Borbón un incendio o una enfermedad a bordo

A Europa y a la OTAN les preocupa la agresividad rusa, especialmente tras la invasión de Ucrania en 2022. Informativos Telecinco ha sido testigo de cómo se preparan para escenarios de tensión en esta parte del mundo.

La fragata Juan de Borbón navega por el Báltico, donde es imprescindible la presencia y la disuasión de esta agrupación de la OTAN. Aguas en las que confluyen numerosos barcos de distintas nacionalidades. "No solamente de buques de guerra rusos, sino de buques comerciales que puedan tener, pues, propósitos malignos", explica el contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo, comandante de la SNMG1.

Esos buques son los que vigilan y por si fuera necesario asaltarlos, están preparados los infantes de marina. Ellos e adiestran en situaciones de abordaje porque cada movimiento tiene que estar perfectamente coordinado.

No todos los barcos son iguales, ni entrar en ellos es sencillo. Una coreografía preparada paso a paso. "Nadie falla, sino que cada uno reacciona en base al fallo del anterior", señala el sargento Luis Sánchez de Toca.

El primer objetivo es llegar al puente de mando para controlar el barco. Un grupo que da seguridad también en la fragata ante posibles ataques. Aunque las amenazas no sólo son externas, un incendio fortuito, por ejemplo, puede comprometer la seguridad.

La vida en alta mar

Cómo actuar ante estas situaciones y una rápida coordinación pueden marcar la diferencia. Completamente autónomos para seguir operando en alta mar durante semanas. Desde lo más importante tener todos los días un plato de comida y además buena comida.

"La gente busca en la comida un momento de relax, de descanso", apunta el sargento Miguel Lavirgen, suboficial de Habitabilidad. "No tenemos supermercado, aquí tenemos que tener, si nos falta algo, lo tenemos que inventar", añade el cabo primero Óscar Arbe. En una fragata que se convierte en familia y trabaja unida.