Ana Polo, experta en Casa Real Británica: “Hay una consternación absoluta en Reino Unido”

Raquel Ortega 19 FEB 2026 - 14:24h.

El príncipe Andrés de Inglaterra ha sido detenido hoy en su residencia, tras semanas de investigaciones secretas vinculadas a la trama Epstein

El príncipe Andrés de Inglaterra ha sido detenido hoy en su residencia, coincidiendo con la celebración de su 66 cumpleaños. Agentes de la Policía lo han puesto bajo custodia tras una investigación que se había mantenido en secreto. Todo apunta a que se han hallado documentos y testimonios inéditos relacionados con la trama Epstein, lo que ha motivado la intervención policial.

La Casa Real británica no ha emitido ningún comunicado oficial. Su hermano, el rey Carlos III, ha sido informado de inmediato y ha optado por mantener la distancia para proteger la imagen de la Corona. Se confirma así que el príncipe Andrés no contará con apoyo legal ni financiación de fondos privados de la familia real para su defensa. Su arresto formal sería la primera vez en la era moderna que un miembro de tan alto rango de la familia real británica afronta un proceso de este tipo.

En el peor de los escenarios judiciales, podría enfrentarse a cargos de extrema gravedad, incluyendo alta traición, que en Reino Unido conlleva cadena perpetua.

Ana Polo: “Ha sido una bomba, pero llevábamos semanas de goteo”

Ana Polo, experta en Casa Real británica, entrevistada por ‘El programa de Ana Rosa’, ha señalado que la noticia ha causado gran impacto: “Ha sido una bomba, pero llevábamos semanas de goteo constante de información”. Ha añadido que el príncipe no está formalmente arrestado, sino que permanece bajo custodia mientras se le interroga y se registran sus propiedades, ante la posible filtración de documentos sensibles sobre comercio y relaciones internacionales vinculados a Epstein.

Además, Polo ha subrayado la preocupación generalizada en Reino Unido y ha recordado que los príncipes de Gales emitieron un comunicado a principios de esta semana, asegurando desconocer los hechos y distanciarse por completo de la situación.