Los cuerpos han sido hallados en el interior de una furgoneta en San Andrés, Guadalajara

El asesinato de la 'tiktoker' podría tener relación con la actividad profesional de su esposo

La tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG en la red social de vídeo, ha sido hallada muerta junto a su marido y sus dos hijos, de 7 y 13 años, en el interior de una camioneta en Guadalajara, Jalisco (México).

Los cadáveres de la familia fueron hallados el viernes 22 de agosto. Ese día, los vecinos de San Andrés, en Guadalajara, alertaron a las autoridades de que había varios cuerpos en el interior de una camioneta gris, según publica ‘Milenio’.

Cuando llegaron, los servicios de emergencia confirmaron el hallazgo de los cuerpos de dos adultos y dos menores. Seis días después la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad de los cuerpos: Esmeralda Ferrar Garibay, de 32 años; su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36; y dos menores, hijos de la pareja, de 7 y 13 años.

¿Qué le ocurrió Esmeralda Ferrer?

La familia, oriunda de Michoacán, se había mudado hacía poco a Jalisco. Poco antes de ser hallados sin vida, se había denunciado su desaparición.

El último lugar donde les vieron fue en un taller mecánico, donde los peritos han localizado indicios balísticos y huellas de sangre, por lo que creen que fueron asesinados en este lugar.

Una de las hipótesis es que el asesinato de la familia podría tener que ver con la actividad de Roberto Carlos Gil Licea, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

Precisamente, tras el registro del taller, fueron detenidos dos empleados, según ha indicado Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal en declaraciones recogidas por ‘Univisión’.

Estos hombres fueron identificados como Héctor Manuel Valdivia Martínez y ‘El Chino’. No obstante, tras declarar ante la Fiscalía, el 25 de agosto fueron puestos en libertad, ya que no se encontró nada en su contra.

Dos familiares fueron a recogerlos y un grupo armado los interceptó y llevó a cabo un ataque contra ellos. Héctor Manuel Valdivia Martínez y los dos hombres que les recogieron permanecen desaparecidos, mientras que ‘El Chino’ logró escapar.