Los líderes de la UE acuden a la capital de Ucrania a reunirse con Zelenski con los apoyos fragmentados

Casi dos millones de niños y niñas en Ucrania, atrapados en una guerra que no cesa y necesitados de ayuda urgente

Compartir







La mirada internacional se centra en Kiev que vive el cuarto año de invasión rusa. Ucrania rinde homenaje a sus casi 15.000 muertos y más de 40.000 heridos. La Plaza de la Independencia, símbolo de la resistencia ucraniana, será este jueves el lugar de homenaje a su lucha con una Unión Europea que intenta avanzar en una negociación incierta y desigual. En directo, el periodista Lluis Tovar.

Volodirmir Zelenski volverá a contar con el respaldo de la Unión Europea. Los máximos líderes comunitarios acaban de llegar a Kiev para mostrar su apoyo ante la invasión rusa. El Ejército de Putin ha intensificado sus ataques contra las infraestructuras energéticas de Ucrania en un invierno especialmente duro con temperaturas de -23º C mientras las negociaciones de paz no se concretan.

La UE no ha sido capaz de aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia por la oposición de Hungría, un caballo de Troya infiltrado en el bloque de los 27. El Ejército ruso ha aprovechado la madrugada para recrudecer sus ataques. La UE propone nuevas sanciones a Rusia e intentará una nueva negociación, pero la población civil ucraniana está agotada y exhausta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Antonio Costa y la mayoría de los 27 ya están en Kiev para apoyar a Ucrania en este cuarto año de invasión rusa. La Unión intensifica su apoyo político y financiero a Ucrania con reticencia y división en el grupo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Von der Leyen, a su llegada ha prometido que Europa se mantendrá al lado de Ucrania durante el invierno, con apoyo financiero y militar. La UE no cejará hasta que se restablezca la paz en los términos de Ucrania. En la víspera del aniversario, los edificios de la UE en Bruselas y Estrasburgo se iluminaron con los colores de Ucrania, en señal de solidaridad continuada.

"En los últimos 12 meses solo hemos visto un empeoramiento de la situación. Hemos visto avances rusos en las líneas del frente y un aumento del 31% en las bajas y heridos entre la población civil", ha explicado la analista, Olena Prokopenko, de la German Marshall Fund, en declaraciones a Europa Press. Prokopenko señala que 2025 se convirtió en el año más letal para Ucrania desde 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea y comenzó la guerra en el este de Ucrania.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La UE busca reforzar su apoyo militar y económico a Ucrania

La UE se refuerza como único apoyo firme de Ucrania en el plano militar y mayor respaldo financiero de Kiev, se ve sistemáticamente relegada a un segundo plano en las conversaciones mantenidas entre ucranianos, rusos y estadounidenses para poner fin al conflicto. Trump se muestra más reticente a ofrecer apoyo militar y parece más cercano a la posición de Rusia.

Por otra parte están las sanciones económicas contra Rusia: Europa busca reforzar su imagen de independencia en el apoyo a Kiev usando los activos congelados rusos, una de las medidas que la Casa Blanca no respalda pero que los líderes europeos tienen en su manos.