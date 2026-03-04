Silvia Bronchalo niega la agresión a la vigilante de seguridad: "Tengo pruebas que acreditan su falsedad"

Nuria Morán 04 MAR 2026 - 12:35h.

Silvia Bronchalo ha enviado un comunicado en el que niega los hechos que se le atribuyen

Exclusiva | Un testigo desmiente la agresión de Silvia Bronchalo: "Es una loca. Está denunciada por más gente"

Compartir







Tras ser acusada de agresión por una vigilante de seguridad de su urbanización, Silvia Bronchalo ha enviado un comunicado en el que niega tajantemente los hechos que se le atribuyen.

'El Programa de Ana Rosa' ha leído este comunicado en primicia durante el directo. "Silvia niega los hechos que se le atribuyen. Lo que se está produciendo en este momento, pretendiendo enturbiar un proceso en marcha, es una operación deliberada de daño reputacional".

La madre de Daniel Sancho añade que no va a retirar su renuncia "ni a doblegarse ante esta clase de maniobras". Silvia acaba diciendo que dispone de "pruebas suficientes que acreditan la falsedad de las graves imputaciones que se están difundiendo".

Además, hemos contado en exclusiva con un testimonio especialmente revelador porque este hombre es el único testigo que aparece en la causa. Además, es trabajador de la urbanización y conoce perfectamente a esta vigilante de seguridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un testigo desmiente la agresión de Silvia Bronchalo: "En varias ocasiones ha amenazado a Silvia"

"Se pasaba la vida insultando a todo el mundo, faltando al respeto y no abriendo las puertas y no haciendo su trabajo. Entonces, en varias ocasiones ha amenazado a Silvia, en varias... y aquel día la intentó dar con la porra. Silvia la agarró y pudo protegerse", comienza relatando.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El testigo continúa: "Esta tía es una loca, pero no solamente está denunciada por Silvia, sino que está denunciada por un montón de gente en diferentes trabajos. Digamos que no se le ha renovado el trabajo. Tú imagínate tener una vigilanta que se pasa el día insultando a todo el mundo. Esta mujer andaba por el campus gritando "¡imbéciles!" Es una desequilibrada mental. Ella lo único que puede hacer es defenderse de sus propias acciones. Seguramente, todo lo que diga sea mentira".