La denuncia de Silvia Bronchalo a la vigilante de seguridad de su urbanización, en exclusiva: “Recibió golpes de porra en la cabeza y en el costado”

Poco después de que 'El Programa de Ana Rosa' emitiese en exclusiva a la secuencia completa del enfrentamiento entre Silvia Bronchalo y la vigilante de seguridad que la denunció por agresión que demostraría que ambas ya se conocían, hemos podido hablar en exclusiva con un testigo de lo ocurrido.

Este testimonio es especialmente revelador porque este hombre es el único testigo que aparece en la causa. Además, es trabajador de la urbanización y conoce perfectamente a esta vigilante de seguridad.

Un testigo desmiente la agresión de Silvia Bronchalo: "En varias ocasiones ha amenazado a Silvia"

"Se pasaba la vida insultando a todo el mundo, faltando al respeto y no abriendo las puertas y no haciendo su trabajo. Entonces, en varias ocasiones ha amenazado a Silvia, en varias... y aquel día la intentó dar con la porra. Silvia la agarró y pudo protegerse", comienza relatando.

El testigo continúa: "Esta tía es una loca, pero no solamente está denunciada por Silvia, sino que está denunciada por un montón de gente en diferentes trabajos. Digamos que no se le ha renovado el trabajo. Tú imagínate tener una vigilanta que se pasa el día insultando a todo el mundo. Esta mujer andaba por el campus gritando "¡imbéciles!" Es una desequilibrada mental. Ella lo único que puede hacer es defenderse de sus propias acciones. Seguramente, todo lo que diga sea mentira".