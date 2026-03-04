Ankara convoca al embajador iraní para protestar por el lanzamiento del proyectil

Una pareja de riojanos pasa en 24 horas "de la tranquilidad del paraíso en Sri Lanka a estar atrapados entre bombardeos en Abu Dabi"

Compartir







Las autoridades de Turquía han anunciado este miércoles el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha detallado en un comunicado que un fragmento del misil "cayó en una zona despejada en el distrito de Dortyol, en Hatay, sin que se registraran víctimas ni heridos", al tiempo que ha aplaudido "la determinación y la capacidad de Turquía para garantizar la seguridad del país".

PUEDE INTERESARTE Los requisitos que debería cumplir Donald Trump para decretar un embargo comercial a España

Así, ha afirmado que "se tomarán todas las medidas necesarias para defender el territorio y el espacio aéreo turcos sin vacilación alguna". "Cualquier posible acto hostil será respondido de conformidad con el Derecho Internacional. Durante este proceso, continuarán las consultas y la cooperación con la OTAN y otros aliados".

"Reiteramos nuestra advertencia a todas las partes para que se abstengan de tomar medidas que puedan intensificar las tensiones en la región y extender el conflicto a una zona más amplia. Es fundamental que todas las partes actúen con responsabilidad", ha apuntado.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos e Israel se centran en destruir el aparato represor del régimen iraní para facilitar una revuelta de la población

Es por ello que ha solicitado a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales "actuar con mayor sensibilidad y abstenerse de dar crédito a informaciones o publicaciones no verificadas que puedan generar pánico en la población; es fundamental ser cautelosos con cualquier información o contenido que no sea oficial", ha manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Duran ha hecho hincapié en que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sigue realizando "intensos esfuerzos diplomáticos para garantizar la paz, la estabilidad y el diálogo en la región". "Bajo su liderazgo, nuestro país desempeña un papel activo en la prevención de la escalada de tensiones, la protección de la población civil y la resolución de disputas por medios pacíficos", ha sostenido, antes de añadir que "Turquía seguirá cumpliendo sus responsabilidades con un enfoque constructivo para reducir la tensión".

Defensa del territorio nacional

Previamente, el Ministerio de Defensa turco ha anunciado que el misil fue "neutralizado" por "elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental". "No hay fallecidos o heridos por el incidente", ha manifestado en su comunicado, en el que ha recalcado que "la determinación y capacidad para garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos están en su nivel más alto".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En este sentido, ha sostenido que "mientras Turquía apoya la estabilidad regional y la paz, es capaz de garantizar la seguridad de su territorio y sus ciudadanos, sin importar de dónde venga la amenaza". "Todo paso para defender nuestro territorio y espacio aéreo será dado de forma decidida y sin dudarlo", ha adelantado.

"Recordamos que nos reservamos el derecho a responder a cualquier actitud hostil hacia nuestro país. Pedimos a todas las partes que eviten acciones que puedan propagar aún más el conflicto en la región", ha dicho la cartera de Defensa turca, que ha reseñado que "seguirá manteniendo consultas con la OTAN y otros aliados".

Ankara convoca al embajador Iraní

Asimismo, el Ministerio de Exteriores turco ha informado de que ha convocado al embajador de Irán en el país, Mohamad Hasan Habibolahzadé, para protestar por el lanzamiento de este misil hacia el espacio aéreo turco, según han revelado fuentes diplomáticas en declaraciones al diario 'Hurriyet'.

En este sentido, Ankara busca trasladar su preocupación a las autoridades iraníes por este lanzamiento y presentar una nota de protesta oficial ante Teherán por lo sucedido a pesar de que el misil haya sido interceptado.