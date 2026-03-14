En redes sociales se está difundiendo un video en el que se muestra humo y llamas saliendo de la legación estadounidense

El Ejército de EEUU ataca la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán: "Uno de los bombardeos más potentes de la historia"

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BagdadUn dron ha impactado este sábado en la embajada estadounidense en Bagdad, lo que ha provocado que saliera humo y llamas del edificio, según informaron a EFE fuentes de seguridad iraquíes, que reportaron además no tener información sobre posibles víctimas.

Mientras, en redes sociales se está difundiendo un video en el que se muestra humo y llamas saliendo de la legación estadounidense, ubicada en el corazón de la fuertemente fortificada Zona Verde del centro de Bagdad.

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La embajada de Estados Unidos en Bagdad, blanco de varios ataques

Desde que EE.UU e Israel iniciaran su campaña de bombardeos contra Irán y asesinaran al líder supremo iraní Alí Jameneí, la embajada de Estados Unidos en Bagdad ha sido blanco de varios ataques: En primer lugar, el 1 de marzo, varias decenas de manifestantes intentaron irrumpir en la Zona Verde de la capital iraquí al grito de “Muerte a América.

El 7 de marzo, la embajada fue atacada con cohetes de origen desconocido. El sistema de defensa aérea de la legación interceptó los proyectiles y, según fuentes de seguridad iraquíes, no se había determinado si hubo daños.

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Ese mismo día, el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, condenó el ataque, lo calificó de “acto terrorista” y ordenó perseguir a los responsables. Subrayó que atacar misiones diplomáticas constituye una amenaza para la seguridad y estabilidad del país.

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Posteriormente, el 9 de marzo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó a las autoridades iraquíes a garantizar la seguridad de la embajada tras las protestas violentas y los incidentes recientes. El Gobierno estadounidense reforzó la seguridad en sus instalaciones diplomáticas.

El 10 de marzo, un dron impactó en el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense cerca del aeropuerto. De los al menos seis drones lanzados, cinco fueron interceptados y uno impactó dentro del recinto sin que se reportaran víctimas.

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Mientras, EE.UU e Israel han bombardeado posiciones y cuarteles de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, un confluencia de varias agrupaciones de distinto signo, plenamente integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, muchas de las cuales son abiertamente proiranies y están conformadas por chiíes.

EE.UU considera como terrorista algunas de esas milicias.

EEUU ordena la salida de Omán de sus empleados no esenciales y de sus familias

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado a última hora de este viernes que todos sus empleados no esenciales en Omán, así como sus familias, abandonen inmediatamente el país por la expansión de la guerra de Irán.

La orden publicada por la Embajada norteamericana ha sido emitida horas después de que dos ciudadanos extranjeros murieran en Omán por el impacto de un dron en la zona industrial de Al Auhi, en Sohar.

En total, tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en Omán desde el comienzo de los contraataques iraníes por toda la región en represalia a la ofensiva conjunta de EEUU e Israel. Omán ha sido escenario de bombardeos a sus puertos de Duqm y Salala. Dos petroleros han sido alcanzados en las inmediaciones de sus costas.

Dada la situación, la Embajada de EEUU pide también a todos sus ciudadanos que "reconsideren" cualquier futuro desplazamiento a Omán "debido al riesgo de conflicto armado y terrorismo".

La actualización de las alertas de viaje de la Embajada incluye también la prohibición de desplazamiento a la frontera con Yemen "por motivos de conflicto armado".