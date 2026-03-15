Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha desmentido los rumores sobre su posible muerte con un vídeo publicado en sus redes

Benjamín Netanyahu promete "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo en X un vídeo en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores iraníes que le daban por muerto.

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En el vídeo, su asistente le pregunta directamente sobre las especulaciones que en la última semana se han difundido en internet sobre su asesinato, y Netanyahu responde "me apasiona el café (…) Me apasiona mi gente", usando un verbo que en hebreo podría traducirse como "me muero por un café".

Las especulaciones y los rumores sobre la salud de Benjamín Netanyahu

Los rumores crecieron cuando, en un discurso en vivo que fue grabado, un efecto óptico en el segundo 0:33 hace que parezca que tiene seis dedos en una mano; un error común en contenidos sintéticos pero que sirvió para que ese fragmento se hiciera viral y muchos alegaran en las redes que había sido asesinado.

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Un análisis forense de EFE Verifica descartó que el vídeo hubiera sido creado por Inteligencia Artificial, y un visionado fotograma a fotograma demuestra que el supuesto dedo adicional es el dorso de su mano, que sobresale junto a la sombra del meñique.

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Los últimos movimientos del ejército israelí y de las gestiones de Netanyahu

Por otro lado, el pasado 28 de febrero, el día en que Israel bombardeó junto a EE.UU. de forma reiterada Irán, sí que fue asesinado en Teherán el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, junto a otros altos cargos.

Además, las autoridades militares israelíes han informado este domingo de que el paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, se reabrirá de forma "limitada" a partir del próximo miércoles y solo para el paso de personas.

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El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí ha tomado la decisión tras una evaluación de seguridad, aunque siempre manteniendo las "restricciones de seguridad necesarias" ante las "amenazas".

El cruce funcionará conforme al mecanismo implantado antes de su cierre. Así, la salida y entrada de habitantes del enclave palestino se realizará en coordinación con Egipto previa aprobación de Israel y bajo supervisión de la misión de la Unión Europea.

Además, Israel realizará "registros e identificaciones adicionales" en la ruta Regavim, en la parte de la Franja de Gaza bajo control militar directo israelí conforme el acuerdo de alto el fuego del pasado 10 de octubre.

El acuerdo de alto el fuego da prioridad a la evacuación de la Franja de Gaza de pacientes graves y heridos. Según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), unos 20.000 pacientes esperan a su evacuación, incluidos casos graves de cáncer, cardiopatías, fallo renal o heridas graves que necesitan de intervención quirúrgica avanzada que no está disponible en la Franja de Gaza.

Según el ritmo de salida anterior al cierre por la guerra en Irán solo los pacientes y heridos tardarían más de tres años en completar la evacuación.