Susie Wells, la jefa de gabinete de Trump, tiene cáncer de mama.

El discurso íntegro de Donald Trump, tras ganar las elecciones: "Comienza una era dorada para el país"

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Susie Wiles es la persona más poderosa del Ala Oeste de la Casa Blanca junto con Donald Trump. Tal vez sea la única capaz de decirle las verdades o de irse en plena reunión por una cuestión urgente. Ha sido de poner orden en este segundo mandato del presidente -que tuvo cuatro jefes de Gabiente en el primero- y seguir siendo respetada por él, y eso siendo mujer. No es poco. Sobrevivir al día a día con Donald Trump no es fácil, aunque Susie ahora tendrá un reto mayor: superar un cáncer de mama que el propio presidente ha anunciado.

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Según el mandatario, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde "pasará prácticamente todo su tiempo" mientras recibe el tratamiento. "Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato", ha informado el mandatario en su cuenta de Truth Social.

"Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella", ha añadido Trump, quien ha descrito además a Wiles como una de sus asesoras "más cercanas e importantes, tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense".

"¡Pronto estará mejor que nunca! Melania y yo la apoyamos en todo momento y esperamos trabajar con ella en los muchos proyectos importantes y maravillosos", ha agregado en su mensaje.

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La artífice de la victoria electoral de Donald Trump en 2024 es hija del reconocido comentarista deportivo Pat Summerall. Tener un padre alcohólico, como ella misma ha reconocido, le ha hecho saber cómo tratar con hombres difíciles con personalidades fuertes. De hecho, su experiencia le hizo decir, provocando una tormenta política, que Trump “tiene la personalidad de un alcohólico”. Lo hizo en una extensa entrevista enb Vanity Fair. En la misma habló de las personalidad que la rodeaban en la Casa Blancam, sin tapujos.

Sobre el vicepresidente J.D Vance, que pasó de ser un crítico de Trump a ser un fiel aliado, le define como "un teórico de la conspiración". Al director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, le ve como "un fanático absoluto de derecha". De ella también hablan. "No alza la voz. Pero le gusta estar rodeada de pitbulls". Su capacidad parece ser domarlos.

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El recuerdo de un momento clave define su personalidad. En el primer combate de Trump contra Hillary, las cosas no pintaban bien en Florida. Trump, mal perdedor, estaba colérico, pero ella no se arrugó. "Sabe, señor Trump, si quiere que alguien se prenda fuego el pelo y se vuelva loco, yo no soy su chica. Pero si quiere ganar este estado, yo lo soy. Es su elección". Y confió en ella. Lo hizo también para dirigir su vuelta a la CasaBlanca y ahora mandar en ella. Dicen que una de las claves para dominar el terreno es que carece de ego. Que no es poco entre tanto en la CasaBlanca. Mucho hombre MAGA para una mujer que ahora tiene que enfrentarse a uno de sus retos más duros.