UGT y CCOO exigen el 1 de mayo repartir la riqueza elevando salarios y atajar la crisis de vivienda

"Pedimos valentía para hacer frente a lo que supone la vivienda en España", ha indicado Unai Sordo

Movilización en más de 40 ciudades españolas por el derecho a una vivienda digna: "Las huelgas de alquileres han llegado para quedarse"

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Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han urgido este viernes a repartir la riqueza para que crezcan los salarios y a atajar el "gravísimo" problema de la vivienda en un Primero de Mayo "más internacional que nunca".

En declaraciones antes de iniciar la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, donde este año se ha trasladado el acto central, Álvarez ha asegurado que las empresas están ganando dinero "como hace mucho que no ganaban" y que eso debe trasladarse a los salarios.

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"Tenemos que conseguir que los salarios crezcan", ha reclamado Álvarez, que ha puesto el acento en el carácter internacional de esta jornada en un mundo que sufre las subidas de precios y una creciente sensación de inseguridad. "Hay que distribuir la riqueza que se genera en España", ha reclamado también el líder de CCOO.

"Las empresas salvaguardan los beneficios y los salarios pierden (...) Los precios se comen los salarios de la gente", ha incidido Sordo, que también ha destacado el contexto internacional y ha abogado por reforzar la "Europa social" y ganar autonomía "frente al nuevo nerón del mundo, Donald Trump".

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Ambos líderes sindicales han querido poner el acento en el tema de la vivienda, uno de los motivos que ha llevado este acto central a Málaga, y en la importancia de los servicios públicos a dos semanas de la celebración de las elecciones andaluzas.

"La vivienda es un problema gravísimo para los trabajadores", ha subrayado Pepe Álvarez, que ha afeado a los grupos que votaron en contra del decreto sobre precios de alquileres.

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"Con su voto hay gente expulsada de viviendas (...) me gustaría que lo vivieran en sus carnes", ha añadido.

"Pedimos valentía para hacer frente a lo que supone la vivienda en España", ha añadido Unai Sordo, que ha pedido situar este tema en el "centro del debate público" y ha animado a movilizarse para exigir medidas a todas las administraciones públicas.

Ambos han clamado también por los servicios públicos y han puesto el acento en la pérdida de renta que supone para los trabajadores el deterioro de la educación o la sanidad, que les obliga a asumir más costes. "Democracia es tener una cita a tiempo con el médico", ha incidido Sordo.

Convocadas más de 100 manifestaciones

Este Primero de Mayo hay convocadas más de 100 manifestaciones en toda España bajo el lema bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia".

UGT y CCOO han querido que la jornada sea también "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

A la convocatoria e de Málaga han acudido, junto a los líderes sindicales, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, entre otros cargos.