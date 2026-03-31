Trump y el presidente de Irán ven más cerca el fin de una guerra que deja a una OTAN herida

La guerra de Irán va a dejar seguro un impacto energético y una OTAN herida.

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¿Está la guerra de Irán más cerca de su fin? Nadie lo sabe aunque los lideres de Irán y EEUU hagan manifestaciones públicas en este sentido porque estas mismas se combinan con amenazas. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que Washington no estará "mucho más tiempo" combatiendono contra Irán y que cree que el estrecho de Ormuz se reabrirá "automáticamente" tras la salida de Estados Unidos de la guerra, tal y como ha explicado en una entrevista con New York Post. Algo que cree que no tardará mucho en ocurrir porque "Irán ha perdido practicamente toda su maquinaria bélica".

No obstante, y volviendo a dar una de cal y otra de arena como nos tiene acostumbrados, la Casa Blanca ha respondido a las amenazas de Irán de atacar a empresas de EEUU en Oriente Medio al decir que Washington está "preparado para frenar" cualquier acción militar iraní, según ha informado Reuters. "El ejército de Estados Unidos está y estaba preparado para frenar cualquier ataque de Irán, como lo demuestra la caída del 90% en los ataques con misiles balísticos y drones del régimen terrorista", ha declarado un funcionario de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo que se amenazaba a las empresa americanas, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha dicho que Irán tiene la "voluntad necesaria" para poner fin a la guerra, según se ha dado a conocer por la agencia estatal de noticias de Irán tras una llamada entre el propio Pezeshkian y el presidente del Consejo de la UE, António Costa. Sin embargo, Pezeshkian ha asegurado que Teherán dará el paso únicamente si antes se cumplen garantías "para evitar que la agresión se repita". Esta información ya ha empezado a impactar en los mercados, para bien.

La OTAN va a quedar herida

Pero la guerra de Irán dejará una OTAN herida. Trump que cada vez señala con más claridad su intención de abandonar la guerra que ha iniciado dejando el problema a otros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes el señalamiento a sus aliados, en particular los europeos, por su inacción ante la crisis en el paso de Ormuz y falta de cooperación en la guerra en Irán, avisando de que Washington no les ayudará en su defensa e instándoles a que tomen ellos mismos "su propio petróleo" de la conflictiva región del Golfo.

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En un mensaje en redes sociales, el mandatario norteamericano apunta a Reino Unido y otros países que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a la crisis en el estrecho de Ormuz", tras recordarle a Londres que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán".

"Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que os ha faltado hasta ahora, id al estrecho y simplemente cogedlo", ha asegurado sobre las opciones de los países dependientes del petróleo de esta zona.

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Israel sigue en su propia guerra

Pese a estos mensajes la guerra de propaganda no cesa. Sin embargo, después de 32 días de guerra, Irán sigue demostrando su capacidad para responder. Al menos tres misiles han impactado en Israel causando media docena de heridos e importantes daños en el centro del país. Esta madrugada, además uno de sus drones ha alcanzado un petrolero completamente cargado en el puerto de Dubain. Debido a su doble casco no se ha producido un vertido.

Pese a estos mensajes la guerra de propaganda no cesa. El propio Donald Trump presumía en su red social de un bombardeo de su aviación contra la ciudad iraní de Isfahan. Todo un golpe contra un depósito de armas subterráneo para el que han utlizado bombas antibunker de hasta una tonelada.

Y a partir de este miércoles, Teherán amplia la amenaza a las compañías estadounidenses en la región del Golfo. En su lista, entre otras muchas, Google, Apple o Microsof.

Entre tanto Israel sigue con su guerra contra Hizbóla en el Líbano. Cuatro soldados israelíes han muerto en las ultimas horas en la operación terrereste que se ha lanzado al sur del país. El ministro de defensa israelí ha confirmado que la ocupación del sur del Líbano será permanente y que miles de viviendas en esa zona serán demolidas.