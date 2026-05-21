A prisión el presunto parricida de El Ejido acusado además de intentar matar a su pareja

El hombre mató a tiros a sus padres y dejó heridas a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses de edad

Pasa a disposición judicial el joven detenido por el crimen de El Ejido, Almería, acusado de hasta ocho delitos

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La Sección Civil y de Instrucción de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería), competente en materia de Violencia sobre la Mujer, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la muerte a tiros de sus padres en la barriada de El Canalillo de El Ejido (Almería) y de herir a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses de edad.

Fuentes del TSJA han indicado que se le investiga por la presunta comisión de dos asesinatos consumados y otros seis delitos de asesinato en grado de tentativa, de modo que dos de ellos sería sobre su pareja sentimental. Uno de esos intentos se habría producido en la jornada del domingo, esto es, el día antes de los hechos que afectaron al resto de heridos.

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La segunda agresión no consumada sobre su pareja habría tenido lugar la noche del tiroteo, que se produjo sobre las 23,00 horas en la barriada donde aparecieron los cuerpos sin vida de sus progenitores. El detenido, que fue arrestado cinco horas después del suceso, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Hirió a su bebé de siete meses en la cabeza y mandíbula

La investigación señala que el hombre disparó con una pistola de nueve milímetros en varias ocasiones e hirió a su bebé de siete meses en la cabeza y en la mandíbula, por lo que permanece en la UCI Pediátrica del Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor de Almería.

Al varón, que cuenta con un diagnóstico por enfermedad mental grave, también se le achacan tres presuntos delitos de tentativa de asesinato ante el reguero de heridos por disparo que dejó durante su huida del lugar de los hechos.

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En concreto, el hombre habría disparado hasta en tres ocasiones a una vecina de 19 años de edad quien se recupera en la UCI del Hospital Universitario Poniente así como a una bebé de 20 meses, que también fue alcanzada. La menor está consciente en la UCI del Materno-Infantil.

Diagnóstico de enfermedad mental grave

También resultó herido de un disparo en la cabeza un hombre de 60 años de origen extranjero con el que el acusado se habría topado durante su marcha. En su caso, trata de sobreponerse en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas. La Guardia Civil, que investiga el origen de la pistola de nueve milímetros empleada, también le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas al no poseer licencia.

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Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo en este barrio de unos 130 vecinos se recibieron poco después de las 23,00 horas del pasado día 18, cuando se encontraron a dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala.

De este mismo vehículo habría huido la pareja del detenido con el bebé en brazos, el cual sí fue alcanzado por los proyectiles. Asimismo, una vecino que salió al oír los disparos habría sido alcanzada al igual que la niña de corta edad que le acompañaba. El hombre fue detenido sobre las 4,00 horas del día siguiente cuando volvió al barrio donde estaba parte del dispositivo de Guardia Civil y Policía Local que lo buscaba.