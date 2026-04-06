Donald Trump ha confirmado su rescate, aunque Irán sigue asegurando que lograron frustrarlo

Así ha sido el supuesto rescate del tripulante del caza derribado de EEUU que estaba desaparecido en Irán

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“Lo tenemos”. “Sano y salvo”. Con esas palabras, y refiriéndose a “una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país”, Donald Trump anunciaba en su red social el rescate del piloto del caza estadounidense F-15 abatido el viernes en Irán y que se encontraba desaparecido en territorio enemigo.

Aunque “gravemente herido”, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que el aviador ya está en Kuwait gracias a una misión en la que han participado la CIA, los cuerpos de élite SEAL para operaciones especiales y cientos de militares.

Las dos versiones del rescate del piloto estadounidense: Irán dice que frustró su rescate

Dar con su paradero era prioridad nacional tanto para Teherán como para Washington, enfrascados en una carrera contra reloj en la que unos y otros se proclaman vencedores porque, por otra parte, los iraníes aseguran haber frustrado el rescate y han exhibido los restos de aeronaves que, según ellos, han sido abatidas de durante la operación. De hecho, incluso han compartido en televisión la entrevista a un lugareño que se apunta el tanto de la caída de uno de los helicópteros.

Mientras, desde Estados Unidos sacan pecho por el éxito de un tipo de misión condenada normalmente “al desastre”, según ha señalado un coronel de los marines.

El piloto se refugió durante 24 horas en la grieta de una montaña a 2.000 metros de altura

Según el New York Times, el piloto, provisto con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicación, se refugió durante 24 horas en la grieta de una montaña de 2.000 metros de altura. Una vez localizado, aviones y comandos estadounidenses abrieron fuego contra las fuerzas iraníes para mantenerlas alejados de la zona del escondite y rematar la que ya se describe como una de las más complejas y desafiantes misiones de la historia.

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“¡Lo conseguimos! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, un coronel muy respetado. ¡Me complace anunciarles que ahora está sano y salvo!”, expresó Donald Trump en su red social, Truth Social, dando detalles de la operación y asegurando su éxito.

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“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su comandante en jefe, el secretario de Guerra, el presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate. Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”, detalló.

“Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas. Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ocurrido ayer, el cual no confirmamos para no poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate. Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense! El hecho de haber logrado llevar a cabo ambas operaciones sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido demuestra, una vez más, que hemos alcanzado un dominio y superioridad aérea abrumadores sobre el espacio aéreo iraní”, subrayó, asegurando que “todos los estadounidenses republicanos, demócratas y demás, deberían sentirse orgullosos y unirse” por ese momento.

“Sin duda, contamos con las mejores, más profesionales y letales fuerzas armadas de la historia. ¡Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a nuestras tropas”, finalizó Trump en su mensaje.