Bruce se encuentra en la reserva Willowbank Wildlife Reserve en Nueva Zelanda

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Un equipo internacional de investigación ha documentado el caso de Bruce, un loro kea que se ha convertido en el macho alfa de su grupo pese a su discapacidad: carece de pico superior. En un nuevo estudio, han investigado a estos ejemplares son nativos de Nueva Zelanda, en concreto a la forma en la que este animal ha logrado hacerse el líder de su grupo, según informa 'SINC'.

Los investigadores analizaron los métodos que ha usado Bruce para prosperar en su grupo social. El equipo consiguió estudiar la jerarquía de dominancia del grupo gracias al registro de las peleas, las socializaciones en los puntos de alimentación, las sesiones de acicalamiento y la recogida de excrementos.

"Bruce no perdió ninguna interacción de dominancia con otros macho", señala Alex Grabham

Bruce se encuentra en la reserva Willowbank Wildlife Reserve en Nueva Zelanda. Y su liderazgo, sorprendió a los científicos. “Todo lo que sabemos sobre las competiciones animales indica que el competidor más grande y mejor armado debería prevalecer. La ausencia de todo el pico superior debería haber comportado una gran desventaja para Bruce. Sin embargo, Bruce, la única ave con una discapacidad del grupo, no perdió ninguna interacción de dominancia con otros machos. Bruce era el macho alfa”, explica el investigador posdoctoral Alex Grabham (UC).

Bruce ha desarrollado una técnica de lucha que hasta ahora no se había visto en sus ejemplares. Mientras que otros individuos del grupo suelen morder hacia abajo el cuello de sus oponentes, Bruce utilizaba su pico inferior como si fuera una lanza.

"Ha desarrollado un estilo de lucha completamente nuevo y lo a convertido en una ventaja", resalta el investigador

Esta ave avanza de frente, se proyecta, impulsa su cuerpo contra su adversario y usa su pico inferior, lo que provoca el desequilibrio de sus oponentes. Ataca con el pico más de cinco veces más que los demás. Golpea desde distintos ángulos, distribuyendo los impactos por la cabeza, la espalda, las alas y las patas. Con esto consigue vencer en el 73% de los casos.

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“Bruce no solo ha encontrado una forma de compensar la ausencia de su pico, ha desarrollado un estilo de lucha completamente nuevo y lo ha convertido en una ventaja”, afirma. Se trata del primer caso conocido de cualquier especie que con una discapacidad ha mantenido el estatus de macho alfa por sí solo.

Los niveles de hormonas relacionadas con el estrés de Bruce eran más bajos que los de sus compañeros. “Bruce es un gran ejemplo de cómo la innovación conductual puede mejorar el bienestar animal”, destaca Alex Taylor. “Su discapacidad parece ser lo que lo ha llevado a la cima de la sociedad de los keas”, añade.

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“Las aves subordinadas lo cuidaban y no lo desafiaban mientras comía", añade Grabham

Bruce tenía acceso prioritario a la mayoría de los puntos de alimentación y recibía cuidados de los machos subordinados. Ellos limpiaban cuidadosamente el interior de su pico inferior para eliminar restos que él no podía retirar por sí mismo.

“Las aves subordinadas lo cuidaban y no lo desafiaban mientras comía, lo que probablemente contribuía a sus bajos niveles de corticosterona. Bruce es un ejemplo extraordinario de un animal con discapacidad que no solo sobrevive, sino que prospera”, señala Grabham.

El estudio ha estado liderado por el investigador posdoctoral Alex Grabham (UC) y los profesores Ximena Nelson (UC) y Alex Taylor (investigador ICREA en el INc-UAB).