Condenado a doce años de prisión por participar en una reyerta con machetes en Valladolid

Condenado a doce años de prisión un miembro de los DDP por una reyerta con machetes que dejó un herido grave en Valladolid

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La Audiencia de Valladolid ha condenado a un hombre a un total de doce años de prisión como coautor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones dolosas agravadas por uso de arma durante una reyerta con machetes entre miembros de la banda Dominican Don't Play (DDP) y tres ciudadanos de origen marroquí en febrero de 2024.

Según la sentencia remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y contra la que cabe recurso de apelación, al condenado se le ha aplicado en ambos delitos la agravante de abuso de superioridad, ya que el grupo atacante estaba formado por entre cinco y diez personas y portaba armas.

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Descartan la pertenencia a organización criminal

El tribunal ha rechazado, sin embargo, la agravante de pertenencia a grupo u organización criminal. Durante el juicio no quedó acreditado que el procesado empuñara armas blancas ni que asestara las cuchilladas, aunque la sentencia sí considera probado que participó activamente en la pelea.

Según el fallo, el acusado dio un puñetazo a uno de los ciudadanos marroquíes, permitió que se produjera el ataque y huyó posteriormente junto a otros miembros del grupo mientras una de las víctimas permanecía en el suelo perdiendo abundante sangre.

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Los hechos ocurrieron la noche del 12 de febrero de 2024, cuando tres personas de origen marroquí paseaban por el entorno de la Ribera de Curtidores de Valladolid, junto al río Pisuerga, y discutieron con un grupo de jóvenes de entre cinco y diez personas, algunas vinculadas a los DDP.

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Tras la discusión, los ciudadanos marroquíes abandonaron momentáneamente el lugar y regresaron con ramas de árboles de unos dos metros para intimidar al grupo y lanzarles botellas.

Fue entonces cuando varios miembros del grupo rival sacaron machetes de grandes dimensiones y comenzaron el ataque.

Ataque con intención de matar

La sentencia señala que uno de los agresores, menor de edad, atacó a una de las víctimas con un arma blanca y, cuando cayó al suelo, le propinó golpes en la cabeza y machetazos en la espalda y debajo del hombro derecho “con la intención de quitarle la vida, sin importarle lo que pudiera pasar”.

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Por estos hechos, la Audiencia ha condenado al procesado a ocho años de prisión por homicidio en grado de tentativa y le ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 16 años.

Además, deberá indemnizarle con 5.600 euros y 12.190 euros por incapacidad temporal y secuelas estéticas. El tribunal también le ha impuesto otros cuatro años de cárcel por un delito de lesiones dolosas agravadas por uso de arma contra otro ciudadano marroquí.

La víctima sufrió heridas de machete en el costado y cortes defensivos en la palma de la mano izquierda, por lo que el condenado tendrá que abonarle más de 2.600 euros.

Más de un mes hospitalizado

El ciudadano marroquí herido de mayor gravedad ingresó aquella noche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde tuvo que ser intervenido de urgencia.

Permaneció más de un mes hospitalizado y tardó más de tres meses en recuperarse de las lesiones sufridas.

Como secuelas, le quedaron varias cicatrices, entre ellas una de 14 centímetros en la parte inferior de la espalda y otra de seis centímetros en la parte posterior del hombro derecho.

El condenado también deberá pagar 5.171,99 euros al Servicio de Salud de Castilla y León por los gastos derivados de la asistencia médica y quirúrgica prestada al herido.