Claudia Barraso 24 MAY 2026 - 13:42h.

Algunos periodistas que se encontraban en la Casa Blanca durante el tiroteo han compartido el vídeo de la escena

Nasire Best, el autor del último tiroteo en la Casa Blanca: tenía 21 años, problemas mentales y fue abatido a tiros

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El último tiroteo ocurrido en la Casa Blanca causó momentos de mucho pánico después de que un joven de 21 años abriese fuego contra una caseta de seguridad con decenas de testigos, todos ellos periodistas que se encontraban en las inmediaciones del lugar. De hecho, las cámaras pudieron captar el momento en el que fueron sorprendidos por los disparos.

A través de redes sociales se han ido compartiendo los vídeos de muchas cadenas que vivieron este tenso momento y sin saber qué estaba sucediendo en un primer momento. Cuando se escucharon los disparos se ve a los reporteros agacharse asustados para evitar ser alcanzados por las balas.

Los periodistas se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente horas antes, causando miedo entre los comunicadores.

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Fueron trasladados a la sala de conferencias para protegerles

La caótica escena quedó plasmada en el reporte de Selina Wang, reportera de ABC, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar los múltiples disparos se tiró al piso buscando refugio. Los periodistas fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE, para después ser evacuados.

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Una vez dentro, se les indicó que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban" ¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", detalló CNN. La orden de cierre de la Casa Blanca duró aproximadamente una hora, pero la seguridad fue reforzada en las calles y la Guardia Nacional custodiaba la entrada de los visitantes.

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El joven tenía 21 años y problemas mentales

El joven muerto por disparos del Servicio Secreto de EE.UU. en la tarde de este sábado al acercarse y tirotear un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca tenía 21 años, había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.

El hombre, identificado como Nasire Best, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.