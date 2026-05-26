Detenido por narcotráfico Isai 'N', sobrino del 'Chapo' Guzmán, en México

Las autoridades consideran este golpe uno de los más relevantes de las últimas semanas contra las redes del narcotráfico en el país

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha anunciado este martes la detención de Isai ‘N’, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sobre quien pesaba una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas.

La detención tuvo lugar en Sonora

El arresto se produjo en Nogales, una ciudad ubicada en el estado de Sonora y considerada estratégica dentro de las rutas utilizadas por los cárteles para el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

García Harfuch confirmó la operación a través de sus redes sociales y destacó la importancia de la captura dentro de la lucha contra el crimen organizado.

Operación coordinada entre fuerzas de seguridad

El titular de Seguridad explicó que la detención fue posible gracias a “trabajos de inteligencia militar” desarrollados por la Secretaría de Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Según las autoridades mexicanas, el operativo forma parte de una estrategia conjunta para debilitar la estructura operativa de los grupos criminales vinculados al narcotráfico.

Incautadas armas, cocaína y granadas

En el marco de estas actuaciones, las fuerzas de seguridad también lograron decomisar 687 kilos de cocaína, además de 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

García Harfuch subrayó que estas operaciones “reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”.

La detención del sobrino de ‘El Chapo’ se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre México para reforzar las acciones contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales.