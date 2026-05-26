Las primeras pruebas realizadas a las dos personas con fiebre han dado resultado negativo

Este lunes se confirmaron en Uganda dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número total de contagios detectados

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ItaliaEl Ministerio de Sanidad de Italia confirmó este lunes la activación de la vigilancia sanitaria, en relación con el brote de virus del Ébola declarado en República Democrática del Congo, sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán (norte).

"Dos personas con sintomatología febril han sido trasladadas al (hospital) ‘Sacco’ de Milán, estructura dotada de los más elevados niveles de biocontención y de gestión de las enfermedades infecciosas de alto riesgo", informó el Ministerio en un comunicado.

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Las primeras pruebas dan negativo en el virus

Las pruebas del virus del ébola realizadas este lunes en el hospital Sacco de Milán (norte de Italia) a dos personas que regresaron recientemente de Uganda han dado resultado negativo, informó el ministerio italiano de Sanidad.

En un comunicado, el ministerio explica que ambas personas fueron sometidas, como medida de precaución, a una evaluación clínica especializada en el marco de las actividades de vigilancia relacionadas con la epidemia de ébola que se ha desarrollado en la República Democrática del Congo (RDC).

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Este departamento confirmó la activación de la vigilancia sanitaria en relación con el brote del virus declarado en República Democrática del Congo, sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán.

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Tras confirmar que esos dos viajeros han dado negativo en las pruebas, el ministerio de Sanidad indica en su último comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones oficiales en función de la evolución de la situación epidemiológica e insiste en que el riesgo en Italia sigue siendo muy bajo.

Siete contagios en Uganda

Este lunes se confirmaron en Uganda dos nuevos casos de ébola, lo que eleva a siete el número total de contagios detectados en ese país desde que el pasado 15 de mayo se declaró un brote en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

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El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).