La banda de narcotraficantes se dedicaba al cultivo interior de marihuana

La Policía Nacional ha desmantelado otras plantaciones de marihuana 'indoor' en El Palmar, Murcia

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Un dispositivo de unos 600 efectivos de los Mossos d'Esquadra se ha activado esta madrugada del martes 26 de mayo para desarticular una banda de narcotraficantes dedicada al cultivo interior ( 'indoor' ) de marihuana.

Para esta operación se ha llevado a cabo un trabajo en el que se están efectuando entradas y registros en inmuebles ubicados en una docena de municipios de Girona.

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Armas y blanqueo de capitales

Según han informado fuentes de la Policía de la Generalitat, además del cultivo y distribución de sustancias estupefacientes, el grupo también está relacionado con delitos de tenencia de armas y blanqueo de capitales.

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Las entradas y registros a los inmuebles se están realizando en las localidades de: Girona, Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà y Quart.

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La operación, liderada por la División de Investigación Criminal (DIC), cuenta también con agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), Brigada Móvil (BRIMO), Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana. El caso está bajo el secreto de las actuaciones.

Más plantaciones 'indoor' en El Palmar, Murcia

La Policía Nacional ha desarrollado un dispositivo especial de patrullas peatonales en el barrio de Los Rosales de la pedanía murciana de El Palmar, que ha permitido la localización de dos inmuebles dedicados al cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana tipo 'indoor', según ha informado el Cuerpo.

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La intervención es fruto de las quejas presentadas por ciudadanos ante los fuertes olores a marihuana en la zona, los constantes cortes en la red eléctrica debido a sobrecargas y la afluencia de personas consumidoras de sustancias estupefacientes.

Hasta 270 plantas de marihuana

En el primer inmueble desmantelado, la Policía Nacional intervino una plantación compuesta por 185 plantas de marihuana en su fase final de floración, además del aparataje necesario para su mantenimiento.

Posteriormente, los agentes localizaron un segundo inmueble con 270 plantas de marihuana y arrestaron a una persona como presunta autora de los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública.

Ambas plantaciones eran alimentadas mediante enganches fraudulentos a la red eléctrica sin ningún tipo de medida de seguridad y podían generar sobrecargas en el suministro, con el consiguiente riesgo para los vecinos.