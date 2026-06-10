El caso se destapó tras una revisión de las credenciales del piloto realizada por el Ministerio de Transporte

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Las autoridades canadienses han acusado a un hombre por pilotar más de 900 vuelos comerciales de la compañía Air Canada, entre 2009 y 2025 sin tener la licencia exigida para ejercer como capitán de aeronaves. El caso, calificado de "complejo" y comparable al guion de una película, ha sido descubierto por casualidad, cuando se realizaba una revisión de rutina en el aeropuerto Pearson.

El acusado, Geoffrey Wall, de 59 años, trabajó como piloto para la mayor línea aérea del país, Air Canada, a partir de 1998 y fue ascendido a comandante en 2009, pero, en realidad carecía de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL, por sus siglas en inglés), el nivel de certificación requerido para capitanes de vuelos comerciales. Wall pilotó aviones con decenas de miles de pasajeros a bordo durante casi 17 años, según ha informado la Policía Regional de Peel en un comunicado.

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El pasado 1 de junio, Wall fue detenido cuando se descubrieron que las credenciales como capitán de aeronave habían sido presuntamente falsificadas, engañando a sus responsables y a las autoridades reguladoras, indicaron las autoridades canadienses.

Wall tenía una CPL-A (Commercial Pilot Licence), una categoría inferior que no lo habilitaba para ejercer como capitán de esas aeronaves, que tienen mayores exigencias y exámenes más rigurosos.

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El subjefe de la Policía de la Región de Peel, Nick Milinovich, comparó el caso con el de "un médico de familia que realiza cirugía cerebral en su consulta". El mando policial, durante una rueda de prensa, afirmó que los hechos investigados "parecen el guion de una película". Según los investigadores, Wall voló diferentes tipos de aeronaves en rutas internacionales durante años.

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Una revisión de licencias del Ministerio de Transporte de Canadá destapa el fraude

La compañía Air Canada, sin embargo, ha explicado señaló en un comunicado que la seguridad nunca estuvo comprometida porque el piloto poseía una licencia comercial válida y había completado toda la formación requerida, además de haber superado las evaluaciones periódicas de aptitud. En ese sentido ha añadido que sus pilotos son examinados cada seis meses y realizan una prueba de vuelo con un examinador certificado por el Ministerio de Transporte de Canadá cada 12 meses.

Una vez detectada la irregularidad relacionada con la licencia ATPL, se retiró al piloto de sus funciones, ha informado Air Canada, que añadió que el asunto se ha trasladado al Ministerio de Transporte y se llevó a cabo una auditoría interna que no reveló otros casos similares. Wall ya no trabaja para la compañía, han asegurado desde la compañía aérea.

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El caso se destapó tras una revisión reguladora de las credenciales del piloto realizada por el Ministerio de Transporte, que posteriormente derivó en la investigación policial. Las autoridades no han detallado aún cómo Wall logró mantener durante más de una década la apariencia de cumplir con los requisitos de certificación exigidos para comandar vuelos comerciales.