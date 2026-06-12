Un tiroteo deja al menos 11 personas heridas y el autor de los disparos ha muerto tras el ataque

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Al menos 11 personas han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en la ciudad de Midland, en el estado de Texas, cuyo autor ha fallecido, según han indicado las autoridades.

"Tenemos once víctimas confirmadas hasta el momento", ha declarado la alcaldesa Lori Blong en una rueda de prensa, si bien posteriormente en sus redes sociales ha señalado que "la situación de tiroteo ha concluido y se ha confirmado la muerte del autor de los disparos".

Nueve personas han sido trasladadas al Hospital Midland Memorial, cuatro de ellas han requerido cirugía mientras que las cinco restantes se encuentran estables, según ha confirmado el centro a la cadena CBS News.

Por su parte, el Departamento de Policía de la localidad ha informado en sus redes sociales de que la zona del tiroteo "permanece acordonada y no ha sido despejada" y que las carreteras aledañas permanecerán cerradas "durante un tiempo mientras prosigue la investigación" y ha pedido a la población que evite desplazarse por el área perimetrada.

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Las carreteras permanecen cerradas

Poco antes, el cuerpo ha relatado que sus "agentes escucharon disparos provenientes" de un edificio "y actuaron con rapidez para asegurar y despejar la zona". "Se desplegaron unidades blindadas y otras agencias colaboraron en la respuesta", ha agregado sin dar más detalles.

Las autoridades han confirmado la muerte del atacante a través de imágenes que han capturado robots y drones para evitar poner en peligro a los agentes, por lo que se ha desactivado la situación de emergencia aunque mantienen el cierre de carreteras, según ha informado el medio ‘MRT’. La alcaldesa de la ciudad ha pedido a los vecinos que acudan a donar sangre ante la crítica situación de los heridos.

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Las autoridades han confirmado una muerte y siguen muy de cerca la evolución de las personas que continúan en quirófano, ya que fueron trasladados al hospital en una situación muy crítica que incluso, obligó al centro médico a cerrar.