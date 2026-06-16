Ayudas para luz y gas en Andalucía: permiten reducir la factura desde este mismo mes

La Junta de Andalucía gestiona en 2026 dos instrumentos propios de reducción del gasto energético en los hogares

Cheque de 200 euros en Andalucía: para solicitarla se deben cumplir unos requisitos

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La Junta de Andalucía gestiona en 2026 dos instrumentos propios de reducción del gasto energético en los hogares: uno activo ahora mismo y sin trámite propio, y otro en fase de apertura progresiva con presupuesto de 160 millones de euros. Son medidas específicamente andaluzas, distintas de las ayudas nacionales como el bono social eléctrico o las rebajas de IVA que aplican en toda España.

El bono social térmico

La ayuda más inmediata y específica de Andalucía es el bono social térmico, cuya gestión y pago corresponde en exclusiva a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta. El bono social térmico no se solicita: se concede a todas aquellas personas que a 31 de diciembre del año anterior tenían vigente el bono social eléctrico. En 2026 se pagará el bono social térmico 2025, correspondiente a quienes tenían activo el bono de electricidad a 31 de diciembre de 2024.

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El procedimiento de pago se inició formalmente el 20 de marzo de 2026, cuando se publicó en el BOJA el Acuerdo de Inicio. El plazo para la tramitación del bono social térmico 2025 será de 3 meses desde el día siguiente a la publicación del Acuerdo de Inicio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Eso significa que los pagos se están ejecutando durante mayo y junio de 2026. La Agencia de Servicios Sociales envía una carta al domicilio informando del importe asignado y realiza una transferencia bancaria directa a la cuenta donde el beneficiario tiene domiciliada su factura de electricidad. Si no hay cuenta bancaria registrada, es posible delegar el cobro en otra persona enviando documentación por correo postal a: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Apartado de Correos 1046, 41080 Sevilla.

El importe varía según la zona climática de la vivienda y el grado de vulnerabilidad: en 2026, el mínimo es de 50 euros y el máximo llega a 373,17 euros para hogares vulnerables severos en zonas frías. El dinero llega sin que el beneficiario haga nada, siempre que ya tuviera el bono eléctrico activo.

El programa INEA

El segundo instrumento propio de Andalucía es más estructural y requiere un trámite activo. La Junta aprobó en abril de 2025, mediante Orden publicada en el BOJA, las bases reguladoras del programa INEA (Incentivos para el Uso Eficiente de la Energía en Andalucía), financiado con fondos FEDER 2021-2027. Con un presupuesto de 160,2 millones de euros, cofinanciado por el Programa de Andalucía FEDER 2021-2027, estas ayudas serán gestionadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, incorporando, por primera vez, un programa específicamente dirigido a la mejora energética en los hogares más vulnerables.

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El INEA se estructura en cuatro programas. El primero, con un presupuesto de 92,9 millones de euros, está destinado al sector residencial y edificios públicos, y cubre eficiencia energética en viviendas, energías renovables y autoconsumo fotovoltaico. La cuantía de la subvención INEA para energías renovables en viviendas va del 55% al 65% de la inversión, con un mínimo de 6.000 euros.

El cuarto programa, que es específico para hogares vulnerables, va más lejos: dotado con 10 millones de euros procedentes de fondos FEDER, el programa financiará medidas de rehabilitación de fachadas, cambio de ventanas, renovación de instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación, así como para la incorporación de sistemas de autoconsumo eléctrico, pudiendo subvencionarse hasta la totalidad de las inversiones en las viviendas habituales de estas personas.

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El Programa 2, dedicado al sector empresarial, está abierto desde el 12 de noviembre de 2025. Las bases están aprobadas para INEA e INCEA, pero cada línea se activa por convocatoria en el BOJA. El Programa 4 (hogares vulnerables) ya publicó la convocatoria de adhesión de entidades colaboradoras el 22 de julio de 2025. El Programa 1 residencial —el que afecta a los ciudadanos particulares— está pendiente de convocatoria específica en el BOJA.

Esto significa que para el sector residencial el momento es de preparación, por lo que toca ponerse a recopilar la documentación técnica (memoria descriptiva, presupuesto detallado, certificado energético previo), identificar la actuación concreta y estar listo para presentar la solicitud telemáticamente en cuanto abra la ventanilla. Las ayudas se conceden por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, y las primeras solicitudes completas tienen ventaja. Para los hogares vulnerables que necesiten apoyo en la tramitación, los servicios sociales municipales y las entidades del tercer sector actúan como entidades colaboradoras del programa.