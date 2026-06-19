Meloni ha contestado al presidente estadounidense a través de un vídeo publicado en su perfil de 'X'

Trump estalla contra Meloni por Irán y el Papa: “Italia nunca volverá a ser el mismo país”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han protagonizado este viernes un encontronazo diplomático a raíz de una fotografía juntos durante la cumbre del G7 que, según el mandatario norteamericano, aceptó hacerse porque Meloni le daba "pena"; una declaración que la jefa del Gobierno italiano ha repudiado en redes sociales, donde ha asegurado que Italia "no suplica".

El presidente Donald Trump realizó estos comentarios en declaraciones al programa italiano 'L'Aria che tira'. "Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", aseguró Trump. Meloni, añadió, "tenía muchísimas ganas" de hacerse una foto con él, circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. "Pero me dio pena", reiteró el mandatario.

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Meloni ha respondido con un vídeo publicado en redes sociales en el que ha declarado su "asombro" ante unas declaraciones "completamente inventadas" de Donald Trump.

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Meloni estalla contra Trump

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos", ha rebatido Meloni.

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La primera consecuencia diplomática ha sido el anuncio del ministro de Exteriores italiano de que ha suspendido un viaje previsto a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio tras las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia".

La tensa relación entre ambos desde hace meses

La relación entre Meloni y Trump sigue sometiéndose a tensiones después de que a mediados de abril, el presidente estadounidense cargase contra la primera ministra al recibir su rechazo de su participación en la guerra de Irán de la que Donald Trump sigue intentando llegar a un acuerdo para una salida pacífica.

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Ya en aquel entonces, el estadounidense confirmaba que hacía meses que ambos no hablaban porque “Meloni es muy diferente de lo que pensaba”: “Ya no es la misma persona. Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué”, decía Trump en unas declaraciones para el medio italiano ‘Corriere della Sera’.