Donald Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar por la fuerza el estrecho de Ormuz

Trump amenaza con convertirse en el "ángel de la guarda" en Ormuz y quedarse con un 20% del crudo

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La delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos iniciadas este domingo en Suiza ha abandonado la sala en protesta por las amenazas lanzadas en redes sociales por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado con tomar por la fuerza el estrecho de Ormuz y quedarse con el 20% del petróleo en tránsito.

Fuentes cercanas a la negociación citadas por la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní, ha informado de la retirada de los negociadores iraníes.

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"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", ha asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como "recaudador de peajes", como ha hecho Irán durante el conflicto.

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"Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario", ha dicho Trump

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

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Trump, por último, ha echado la culpa a Irán del nuevo repunte de la violencia en Líbano, un factor que podría hacer descarrilar las negociaciones. El presidente de EE.UU. se ha apartado de sus críticas a Israel de los últimos días y señalado directamente a Teherán y su relación estratégica con las milicias chiíes de Hezbolá.

"Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados representantes en Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, pero con más fuerza", ha avisado el presidente estadounidense.

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"Cuanto más hablan, nosotros más actuamos", ha dicho Mohamad Baqer Qalibaf

En una primera respuesta, el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que Estados Unidos "debe tener cuidado con sus declaraciones" porque "no nos tomamos en serio las amenazas de los americanos".

"¿No se dan cuenta de que si sus amenazas hubieran sido eficaces no habríamos llegado a la situación de desesperación de hoy?", ha apuntado Qalibaf desde Suiza, sede de las negociaciones con Estados Unidos.

Además, ha resaltado que "sus fuerzas armadas están preparadas para responder de diferentes formas". "Cuanto más hablan, nosotros más actuamos", ha remachado.

"Lo más importante" es la aplicación del acuerdo, afirma un miembro de la delegación iraní

Un miembro de la delegación iraní ha explicado a la televisión pública iraní, IRIB, que "lo más importante" es la aplicación del acuerdo alcanzado en lo que respecta al cese de las hostilidades en Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz y el desbloqueo de los activos iraníes embargados.

"Si no se aplica, en especial en lo que respecta a Líbano, uno de los puntos principales en el que se debe declarar el fin de la guerra, los siguientes temas no se van a tratar", ha sentenciado el representante iraní.