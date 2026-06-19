El Ministerio de Exteriores de Suiza confirma que no habrá conversaciones en Burgenstock entre Irán y EEUU

Trump asegura que volverá a atacar Irán si ambas partes no alcanzan un acuerdo en los 60 días tras el memorando

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Los ministros de Exteriores de Pakistán y Suiza han confirmado la cancelación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos previstas este viernes para continuar las negociaciones del plan de paz. Washington y Teherán habían anticipado sus intenciones de poner fin al conflicto con la firma en Versalles de un memorándum de entendimiento durante la cumbre del G7.

La Casa Blanca informó este jueves que la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente, J.D Vance, estaba preparada para este encuentro en Suiza con los representantes de Teherán, pero no acudirá por problemas logísticos, que no ha precisado. "La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible", ha explicado.

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La Casa Blanca ha informado que dará más detalles "tan pronto" como tenga "novedades concretas sobre los próximos pasos" y ha manifestado esperar que "las conversaciones técnicas" puedan comenzar "cuanto antes".

El primer ministro de Pakistán y mediador en las negociaciones, Shehbaz Sharif, también ha reafirmado que no viajará a Suiza como tenía previsto, porque el encuentro "se ha cancelado".

Las conversaciones entre EEUU e Irán estaban previstas para este viernes en un complejo turístico en Bürgenstock, Suiza, donde se firmaría formalmente el citado memorando, entre las delegaciones de Washington y Teherán, acompañadas de los mediadores de Pakistán y Qatar.

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Irán no manda ningún representante, pero no se ha pronunciado públicamente

El Ministerio de Exteriores de Suiza afirmó en la víspera que el encuentro se mantendría "para las primeras negociaciones sobre la implementación del acuerdo". Las expectativas al respecto, sin embargo, han cambiado, ya que además de las palabras del ministro paquistaní, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también ha descartado su viaje a Suiza.

La cadena de televisión, Al Mayadeen, también ha informado que la delegación negociadora de Irán también ha suspendido su viaje a Suiza, si bien la información del citado medio apunta como motivo para abortar el desplazamiento a los ataques israelíes en Líbano, que se han vuelto a repetir durante esta última noche. Con todo, los responsables iraníes no se han pronunciado de manera oficial.

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En el memorando de entendimiento para la paz, firmado por EEUU e Irán, se contempla un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Israel, mientras tanto, ha mantenido el fuego sobre Líbano esta noche, en lo que parece una estrategia de Benjamin Netanyahu para boicotear el acuerdo de paz entre Irán y EEUU.